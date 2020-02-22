KDK sözlü sınav sonucu kararını iptal ettirdi
|22 Şubat 2020 11:25
|Yazdır
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir vatandaşın başvurusu üzerine, "beden işçisine uygulamalı sınav yerine sözlü sınav yapılamayacağı" gerekçesiyle, sözlü sınav sonucunu iptal etti.
KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum'dan bir kişi işçi statüsüne geçirilecek personelin tespiti amacıyla girdiği sözlü sınavın psikolojik baskı oluşturan ortamda yapıldığı, bilgi ve becerisi dışında sorular sorulduğu iddiasıyla kuruma başvurdu.
Vatandaş, sözlü sınavların arkadaşlarına uygulamalı olarak ve şekil şartları yerine getirilerek yapılmasına rağmen kendisine sadece sözlü sınav yapıldığını belirttiği başvurusunda, herkesten farklı bir uygulamaya maruz kaldığını ve sınavda iyi niyetin olmadığını vurguladı.
Başvuruyu değerlendiren KDK, hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin seçmede, beden gücüne dayalı işlerde çalışanlar için uygulamalı sınavın yapılmasının esas olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine KDK, vatandaşın sınav sonucunda başarısız sayılması işleminin makul süre içinde geri alınması istenen tavsiye kararını valiliğe iletti. Bu kararın ardından valilik, vatandaşın bir ay içinde belirlenen kriterlere uygun olarak uygulamalı mülakata alınacağını yazıyla vatandaşa ve KDK'ye bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başdenetçi Malkoç: Ücret almıyoruz, 6 ay içinde karar veriyoruz
19 Şubat 2020 18:01
|KDK'dan hızlı tren raporu: Emniyet kemeri korumaz!
17 Şubat 2020 18:24
|KDK'den Başkentgaz'a 'sayaç' tavsiyesi
16 Şubat 2020 11:03
|KDK'den GİB'e 'onay almadan emekli maaşına haciz uygulamayın' kararı
15 Şubat 2020 12:13
|Test kitabı isteyen çocuk için KDK devreye girdi
08 Şubat 2020 10:32
|'Hak arama kültürünün yaygınlaşması için çalışıyoruz'
05 Şubat 2020 13:10
|KDK'den acil tıp teknisyenlerinin fazla mesai ücreti kararı
05 Şubat 2020 10:53
|'2019'da 107 bin 899 vatandaşımıza destek olmuşuz'
30 Ocak 2020 12:36
|Oyun parklarına Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde ulaştılar
29 Ocak 2020 10:13
|KDK'nın verdiği karalara uyulma oranı yüzde 75
27 Ocak 2020 10:08