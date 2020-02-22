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Karakola atmak istediği bomba elinde patlayan teröristin başvurusuna AİHM'den ret

AİHM, Doğubayazıt'taki polis merkezine atmak istediği bombanın patlaması sonucu iki eli kesilen PKK/KCK'lının sağlık durumunun tutukluluk koşullarıyla bağdaşmaması nedeniyle işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğini ileri sürerek yaptığı başvuruyu kabul edilemez buldu
 22 Şubat 2020 11:25
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Karakola atmak istediği bomba elinde patlayan teröristin başvurusuna AİHM'den ret

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), polis merkezine atmaya çalıştığı bombanın elinde patlaması sonucu yaralanan ve iki eli kesilen hükümlü Ergin Aktaş'ın, cezaevinde tutulmaya devam edilmesi nedeniyle işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu reddetti.

PKK/KCK üyesi Aktaş, 9 Şubat 2011'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki polis merkezine el yapımı patlayıcı atmak istediği sırada bombanın elinde patlaması sonucu yaralandı.

Sevk edildiği hastanede elleri kesilen Aktaş, daha sonra tutuklandı.

Aktaş, yargılandığı Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Ocak 2012'de "devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs, izinsiz olarak tehlikeli madde bulundurmak suçlarında da çeşitli sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesince onandı.

Menemen R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Aktaş, sağlık durumunun tutukluluk koşullarıyla bağdaşmaması nedeniyle işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğini ileri sürerek AİHM'e başvurdu.

AİHM, başvuruyu, iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

- Karar

Cezaevi otoritelerinin başvurucunun tutulma koşuluyla ilgili yeterli tedbiri aldığı sonucuna ulaşan AİHM, tutulma koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 3. maddesi kapsamında kötü muamele oluşturmadığına hükmetti.

Başvuruna her iki eli için de protez sağlandığı ifade edilen AİHM kararında, Aktaş'ın engellilere uygun dizayn edilen, uzman ve tıbbi yardımın sağlandığı R Tipi cezaevinde tutulduğu aktarıldı.

Kararda, kendisine yapılan yardımla ilgili şikayeti bulunmayan başvurucunun, hemşirelik hizmetini reddettiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi de Aktaş'ın bireysel başvurusunda 21 Eylül 2016'da işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edilmediğine hükmetmişti.
Anadolu Ajansı
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