AK Parti: Türkiye İdlib'de yaşananlara seyirci kalamaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, terörle mücadele adı altında İdlib'de yapılan etnik ve mezhep temizliğine seyirci kalmayacağını belirterek, "Sivil halkı, pazar yerlerini, hastaneleri bombalayarak, terörle mücadele adı altında aslında bir anlamda etnik, mezhep temizliği diyebileceğimiz bir anlayışla Türkiye'ye doğru bir göç dalgası oluşturma çabası var." dedi.

Yılmaz, partisinin Şanlıurfa'da ki bir otelde düzenlenen İl Dış İlişkiler Başkanları Güneydoğu Bölge Toplantısı'nda "Peygamberler şehrinde" bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana masa başında çalışan değil, hep sahada, halkla iç içe olan bir parti olduğunu aktaran Yılmaz, kendisinin de her fırsatta sahada çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada çok önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu dönem tamamlandığı zaman bir anlamda yeni bir Orta Doğu'nun şekillendiğini görmüş olacağız. İşte bu süreçte Türkiye'nin kayıtsız kalması mümkün değil. Orta Doğu yeniden şekillenirken, bölgemiz yeniden şekillenirken bizim bu süreçlere kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bugün bu süreçlere müdahil olup kendi hedeflerimizi doğrultusunda birtakım yönlendirmeler yapamazsak, kurgulanan birtakım oyunları bozamazsak gelecekte bunun bedeli çok ağır olur, çok daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalabiliriz. Zamanında ve doğru bir şekilde bu süreçlere müdahil olmak durumundayız ve Türkiye Cumhuriyeti de bunu gerçekleştiriyor."

- "Türkiye buna seyirci kalamaz"

Cevdet Yılmaz, Suriye'de uzunca bir süre devam eden sorunların İdlib'de yoğunlaştığını, yaşanacak olayların ardından Suriye'nin yeni bir döneme gireceğini ifade etti.

Herkesin Soçi Mutabakatı'na uyması gerektiğini aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivil halkı, pazar yerlerini, hastaneleri bombalayarak, terörle mücadele adı altında aslında bir anlamda etnik, mezhep temizliği diyebileceğimiz bir anlayışla Türkiye'ye doğru bir göç dalgası oluşturma çabası var. Türkiye buna seyirci kalamaz, bu göç dalgasını engelleyici bir şekilde Suriye içerisinde bu sorunu karşılayacak bir şekilde Türkiye, Soçi Mutabakatı çerçevesinde ve diğer hukuki zeminlerde Suriye'de pozisyonunu koruyor. Bu noktada kahramanca mücadele eden Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz var. Şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum. Yapılan saldırılara misliyle karşılık veriliyor. Türkiye ülkesini korumaya çalışıyor, güvenliğini sağlamaya çalışıyor, yeni bir göç dalgasını engellemeye çalışıyor, bir taraftan da yeni den şekillenecek olan Suriye'de birilerinin oldu bitti yapmasına engel oluyor."

Yılmaz, Libya'da bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı hükümete karşı darbeci hareketleri desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin savaşmak için değil, haklarını korumak ve meşru hükümete destek olmak için Libya'da olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin hiçbir zaman emperyal sömürü yapan bir ülke olmadığını kaydetti.

- "Kudüs kırmızı çizgidir"

Yılmaz, Kudüs ile ilgili hiçbir şekilde anlaşma denilemeyecek "sözde yüzyılın anlaşması" adı altında bir açıklama yapıldığını anımsatarak, Türkiye'nin gerçek anlamda iki devletli bir çözümden yana olduğunu ifade etti.

Kudüs'ün de hiçbir zaman tek yönlü birtakım güçlerin eline geçmesini kabul edilmesinin mümkün olmayacağını kaydeden Yılmaz, "Kudüs'ü homojenleştirmeye çalışan tek tipleştirmeye çalışanlar Kudüs'ün ruhuna ihanet etmektedirler aslında. Kudüs'ün gerçek tarihi, konumu ve ruhu bir defa buna uygun değildir. Türkiye Kudüs'ü de bir kırmızı çizgi olarak görmektedir ve görmeye devam edecektir." diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, Zemzem Gülender Açanal ve partililer katıldı.