Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
|22 Şubat 2020 11:55
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D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı, Karanlıkdere ve Bakacak mevkilerinde, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sağanağın da etkili olduğu bölgede, sürücüler sis nedeniyle güçlükle ilerliyor.
Güzergahta görev yapan polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
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