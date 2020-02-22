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'Cep'ten çok konuşup, az ödüyoruz

Türkiye'de geçen yılın 9 ayında mobil trafik hacmi 205,4 milyar dakikaya yaklaştı- Söz konusu dönemde 480 dakikalık aylık ortalama mobil görüşme süresiyle Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı- Mobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir, Avrupa ülkelerinde ortalama 18,09 avro iken Türkiye'de 5,89 avro oldu
 22 Şubat 2020 12:02
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'Cep'ten çok konuşup, az ödüyoruz

- Türkiye'de geçen yılın 9 aylık döneminde mobil telefonlarla 205 milyar 379 milyon 895 bin 614 dakika konuşma yapıldı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) pazar verilerinden derlediği bilgiye göre, Temmuz-Eylül 2019 döneminde Türkiye'de yaklaşık yüzde 101,1 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 82,9 milyon mobil aboneye ulaşıldı.

Elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik dağılımına bakıldığında, yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarı azaldı.

- Mobil trafikte artış eğilimi

Geçen yılın birinci çeyreğinde 66 milyar 111 milyon 449 bin 357 dakika, ikinci çeyreğinde 69 milyar 32 milyon 72 bin 724 dakika, üçüncü çeyreğinde de toplam mobil trafik miktarı 70,2 milyar dakika olarak kayıtlara geçti. Böylece, internet üzeriden yapılan konuşma sürelerinin dahil olmadığı mobil trafik miktarı, 2019'un 9 ayında 205,4 milyar dakikaya yaklaştı.

Temmuz-Eylül 2019 döneminde, bir önceki çeyreğe göre toplam mobil trafik yüzde 1,7, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 1,8 arttı.

- Cepten Avrupa'nın iki katı konuşma

Türkiye, 2019'un üçüncü çeyreğinde kişi başına 480 dakika ortalama aylık mobil kullanımla Avrupa ülkeleri arasında birinci oldu. 2012'den beri cepten en fazla görüşme yapan ülke konumundaki Türkiye, en yakın takipçileri Bulgaristan (317), Makedonya (304), İtalya (300) ve Hırvatistan (269) ile arayı da açtı.

Mobil abone başına aylık ortalama konuşma süresinde Avrupa ortalaması 247 dakika olarak gerçekleşti.

Mobil hizmetlerde abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen "ARPU" rakamları ise Batı Avrupa ülkelerinde 2019'un üçüncü çeyreği itibarıyla 18,09 avro seviyelerinde iken Türkiye'de 5,89 avro oldu.

Böylece Avrupa ülkeleri arasında Türkiye, abone başına 480 dakikalık konuşmayla birinciliği korurken, abone başına aylık gelirde de 5,89 avro ile en az konuşma bedeli alan ülke olarak dikkati çekti.

Anadolu Ajansı
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