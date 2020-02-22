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Sınırda virüs alarmı, İran'da bir kişi daha hayatını kaybetti

Sınırda yeni korona virüs alarmı! İran'da 10 yeni korona virüs vakası tespit edilirken 1 kişi daha hayatını kaybetti. İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
 22 Şubat 2020 12:21
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Sınırda virüs alarmı, İran'da bir kişi daha hayatını kaybetti

Sınırda yeni korona virüs alarmı! İran'da 10 yeni korona virüs vakası tespit edilirken 1 kişi daha hayatını kaybetti. İran'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Memurlar.Net
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