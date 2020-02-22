1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anne ve babasını boğarak öldüren sanığın cezasına bozma

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sarımsak ezici ile başlarına vurduğu anne ve babasını boğarak öldüren hemşirenin eyleminin "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti
 22 Şubat 2020 11:25
Yazdır
Anne ve babasını boğarak öldüren sanığın cezasına bozma

- Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Mersin'de anne ve babasını öldüren hemşire Seher Dadak'a "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından verilen iki kez müebbet ile 25 yıl hapis cezasını bozdu.

Dadak, 6 Aralık 2015'te altınlarını vermedikleri gerekçesiyle evlerine gittiği babası Fethi ile annesi Aile Korkmaz ile tartıştı. Tartışmanın ardından Dadak, başlarına sarımsak ezici ile vurduğu anne ve babasını boğarak öldürdü.

Tutuklanan Dadak, yargılandığı Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Haziran 2016'daki karar duruşmasında, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet, nitelik yağma suçundan ise 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Seher Dadak hakkındaki yerel mahkeme kararını bozdu.

Daire, kasten öldürme suçunun canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi halinin varlığını gösteren kesin ve yeterli kanıt bulunmadığına, bunun da bozmayı gerektirdiğine hükmetti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yağmadan kurulan hükümde ise eylemin maktullerin evinde gerçekleştirildiği gözetilmeden silahla yapıldığı kabul edilerek, karar verilmesini bozma nedeni saydı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine davayı yeniden ele alacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kırmızı ışıkta geçen araç, polis aracını böyle devirdi
22 Şubat 2020 14:49		 Fuhuş operasyonunda biri polis 5 kişi tutuklandı
22 Şubat 2020 14:44
İş yerinde uydu yön cihazı alev aldı, korku dolu anlar
22 Şubat 2020 14:07		 Samsun'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, torunu hastaneye kaldırıldı
22 Şubat 2020 14:03
Gelin arabasıyla gelip pompalı ile kuyumcu soydular
22 Şubat 2020 13:58		 Mersin'de PKK operasyonunda 6 HDP'li gözaltına alındı
22 Şubat 2020 13:57
Hamile kadını taksiye almayan şoför hakkında yasal işlem
22 Şubat 2020 13:56		 Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp
22 Şubat 2020 13:40
18 yıl önceki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı
22 Şubat 2020 13:15		 Cinayete motosiklet kazası süsü vermek istemişler
22 Şubat 2020 13:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - İstanbul'da 3-6 yaş için oyun odaları açılacak15:14 - HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi yarın yapılacak15:10 - Bakan Soylu'dan Abdullah Gül açıklaması: İçime hançer gibi saplandı15:06 - Endonezya sınırlarını aşan gelin bürokrasiyi aşamadı15:02 - Çocukların medyatikleştirilmesine yönelik uyarılar14:51 - Yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor14:49 - Kırmızı ışıkta geçen araç, polis aracını böyle devirdi14:44 - Fuhuş operasyonunda biri polis 5 kişi tutuklandı14:41 - Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı14:40 - Hatay'daki komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest bırakıldı
14:38 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı14:35 - Ceren Damar davasında isyan ettiren avukata soruşturma!14:33 - Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak14:30 - Mersin'de komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest14:11 - Feyzioğlu'ndan Ceren davasındaki sanık avukatına tepki14:07 - İş yerinde uydu yön cihazı alev aldı, korku dolu anlar14:03 - Samsun'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, torunu hastaneye kaldırıldı13:58 - Gelin arabasıyla gelip pompalı ile kuyumcu soydular
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Profesör Koronavirüse umut oldu
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
Pilotun beyninde tümör olduğu tespit edildi
Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
'Bilseydim yanından bile geçmezdim, ağzımızın payını aldık'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tatil Yerleri 5
esnemek 1
Yüzmek 1
kombo 4
maske 3
mutluluk 1
yeşim meltem şişli 1
fransa'nın yabancı dil ve kültür derslerini kaldırması 3
Dünyanın en uzun bisiklet yolu 1
mortal kombat 1
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam