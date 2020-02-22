ÖSYM eski yöneticileri hakkında istenen ceza belli oldu
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir ve ÖSYM eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen hakkında FETÖ soruşturması kapsamında toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
|22 Şubat 2020 12:45
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İddianamede, Demir ve Pekşen hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan Ali Demir hakkında Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce de bir davanın görüldüğü belirtilen iddianamede, davaların birleştirilip birleştirilmeyeceği hususunun mahkemenin takdirine bırakıldığı bildirildi.
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