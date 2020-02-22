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'Rafadan Tayfa 3' geliyor..

Yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan: Yeni filmimizi bu yılın son çeyreğine yetiştirmek istiyoruz. Şimdiden müjdeliyorum. Serinin üçüncü filmi, hem senaryo olarak hem de animasyon olarak çok daha güzel olacak
 22 Şubat 2020 13:13
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'Rafadan Tayfa 3' geliyor..

Rafadan Tayfa'nın yapımcı ve yönetmeni İsmail Fidan "Serinin üçüncü filmi hem senaryo olarak hem de animasyon olarak çok daha güzel olacak." dedi.

İkinci filmiyle animasyon film seyirci rekorunu kıran Rafadan Tayfa serisinin üçüncü halkası için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Fidan, Box Office Türkiye'ye yaptığı açıklamada, "Göbeklitepe" ile kendi kategorilerinde önemli bir başarıya imza attıklarını, hala vizyonda olan filmin 3,5 milyona yaklaşan gişe rakamıyla sinema seyircisinden tam not aldığını belirtti.

Sinema sektörünün 2019'un ilk yarısında yüzde 45,1'lik bir seyirci kaybı yaşadığını hatırlatan Fidan, sürecin hem kendileri hem de diğer yapımcıları zorladığını ancak 27 Aralık'ta vizyona giren "Göbeklitepe"nin sektör için umutları tazelediğini aktardı.

Fidan, televizyon ve sinema seyircisinin farklı motivasyonlarının bulunduğuna dikkati çekerek, "Rafadan Tayfa çizgi serisinin TRT Çocuk'taki başarı grafiğini, beyaz perde ile taçlandırmak için çok çalıştık. Televizyondaki başarınız sinema seyircisi için önemli bir kriter; ancak tek motivasyon değil. Bu noktada sinema seyircisi, her anlamda sizden çok daha güçlü performans bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"nın hem kendi seyircileri hem de ilk kez izleyecek kitle için önemli bir eşik olduğunun altını çizen Fidan, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz 'Dehliz Macerası', vizyona girdiği ilk haftadan itibaren sinema salonlarını doldururken çok sayıda rekora da imza atmıştı. İSF Studios olarak bu eşiğin, 'Dehliz Macerası' ile başarılı bir şekilde geçildiğini düşünüyoruz. Ekip olarak televizyondaki dersimizi iyi çalışmıştık. Televizyon seyircisinin motivasyonları ve alımlamaları konusunda deneyimliydik ancak sinema başka bir dünya. Açıkçası sinema seyircisinin rasyonalitesi ve duygusu, karmaşık bir kombinasyon ve siz bunu çözmek zorundasınız. Bu anlamda 'Dehliz Macerası', 'Göbeklitepe' için bize rehberlik etti diyebiliriz."

Fidan, 25 Aralık 2020'de gösterime girmesi planlanan "Rafadan Tayfa 3" için her anlamda standardı daha yukarı koymaya çalıştıklarını aktardı.

Başarı isteyenlerin seyirci için çıtasını sürekli yukarı taşımak zorunda olduğunu vurgulayan Fidan, "TRT ile ortak yapım olan 'Dehliz Macerası', Türk sinema tarihi için önemli bir kilometre taşıydı. 'Göbeklitepe' ise serinin ilk filminin gişe başarısını neredeyse ikiye katlayarak kendi kategorisinde tüm zamanların en çok izlenen filmi oldu. Yanlış hatırlamıyorsam bu rekor en son sekiz yıl önce kırılmıştı. 'Göbeklitepe' bu anlamda hem Türkiye'de hem de vizyona girdiği Avrupa'da önemli bir başarıya imza attı." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, bunun için önce gönüllerini sonra da salonlarını açıp kendilerine güvenen sinema sahiplerine, salonları dolduran, bilet kuyruğu bekleyen tüm seyircilerine, bu süreçte her türlü desteği veren TRT yönetimine ve gece gündüz demeden her seansı ve salonu takip edip raporlayan, doğru stratejiyi kurmalarını sağlayan CGV Mars dağıtıma teşekkürlerini ifade etti.

Artık kendilerini daha zor bir sürecin beklediğini anlatan Fidan, "Biliyorsunuz 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe'de serinin üçüncü filmi için bazı ipuçları vermiştik. Yeni filmimizi bu yılın son çeyreğine yetiştirmek istiyoruz. Şimdiden müjdeliyorum. Serinin üçüncü filmi hem senaryo olarak hem de animasyon olarak çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ilk sinema filmi "Dehliz Macerası "1 milyon 802 bin 339 seyirciyle gişede büyük bir başarı yakalarken, şimdiye kadar 3 milyon 402 bin 669 seyirci tarafından izlenen ikinci film "Göbeklitepe" ise tüm zamanların animasyon film rekorunun yeni sahibi olmuştu.

Anadolu Ajansı
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