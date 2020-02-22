1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Depremzede Yalçın, Bakan Soylu'nun desteğiyle sağlığına kavuştu

Karataş:"Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin"
 22 Şubat 2020 13:16
Yazdır
Depremzede Yalçın, Bakan Soylu'nun desteğiyle sağlığına kavuştu

Elazığ'daki depremde hasar gören evi yıkılan ve 9 yıldır varis hastalığıyla mücadele eden Yalçın Karataş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğiyle gördüğü tedavi sayesinde sağlığına kavuştu.

Bakan Soylu, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından vatandaşların yaralarının sarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 8'inci Kolordu Komutanlığının spor salonunda kalan depremzedeleri ziyareti sırasında, Karataş'ın ileri derecede varis sorunu nedeniyle bulunduğu yardım talebi üzerine gerekli tedavinin yapılması için talimat verdi.

Soylu sayesinde Adana'da tedavi gören Yalçın Karataş, sağlığına kavuştu.

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlı babasıyla Sürsürü Mahallesi'nde yaşadığı evlerinin depremde gördüğü hasar sonucu yıkıldığını aktararak, çocukluğunun geçtiği ve tüm anılarının olduğu evin yok olduğunu söyledi.

Bu süreçte devletin kendisine sahip çıkarak 8'inci Kolordu Komutanlığının spor salonuna yerleştirdiğini kaydeden Yalçın Karataş, "Askerimiz de sağ olsun kapısını bize açtı. Devletimiz bize her türlü yardım ediyor. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Geçimini hurdacılık yaparak sağladığını, yaklaşık 9 yıldır varis hastalığıyla mücadele ettiğini bildiren Karataş, Bakan Soylu'nun ziyareti sırasında yardım talebinde bulunduğunu belirtti.

Yalçın Karataş, şunları söyledi:

"Bakanımıza ayağımı gösterdim. Sağ olsun benimle ilgilendi, tedavi için beni Adana'ya gönderdi. Bakanımız sayesinde ayağımdaki yara kapandı. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin, Allah ondan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Tüm ihtiyaçlarımızı gideriyor. Bir an önce kalıcı bir yere geçmek istiyoruz. Konteynerlerin bitmesini bekliyoruz. O da olacak Allah'ın izniyle. Her zaman devletimiz yanımızda."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Endonezya sınırlarını aşan gelin bürokrasiyi aşamadı
22 Şubat 2020 15:06		 Yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor
22 Şubat 2020 14:51
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
22 Şubat 2020 14:41		 Van ve Hakkari'de 95 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
22 Şubat 2020 12:43
Belediye başkanı meyve yetiştirme merakını makam odasına taşıdı
22 Şubat 2020 12:40		 Edirne Yeni Sarayı'nın kapı duvarı gün yüzüne çıkarılıyor
22 Şubat 2020 12:37
Gözleri görmeyen Mahmut hoca onlarca hafız yetiştirdi
22 Şubat 2020 12:07		 Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
22 Şubat 2020 11:55
Metro'da 'duraktan durağa bilgi yarışması'
22 Şubat 2020 10:45		 90'ların 'dahi çocuğu' Selimcan'dan dikkat çeken 'Atakan' yorumu
22 Şubat 2020 10:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - İstanbul'da 3-6 yaş için oyun odaları açılacak15:14 - HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi yarın yapılacak15:10 - Bakan Soylu'dan Abdullah Gül açıklaması: İçime hançer gibi saplandı15:06 - Endonezya sınırlarını aşan gelin bürokrasiyi aşamadı15:02 - Çocukların medyatikleştirilmesine yönelik uyarılar14:51 - Yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor14:49 - Kırmızı ışıkta geçen araç, polis aracını böyle devirdi14:44 - Fuhuş operasyonunda biri polis 5 kişi tutuklandı14:41 - Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı14:40 - Hatay'daki komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest bırakıldı
14:38 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı14:35 - Ceren Damar davasında isyan ettiren avukata soruşturma!14:33 - Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak14:30 - Mersin'de komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest14:11 - Feyzioğlu'ndan Ceren davasındaki sanık avukatına tepki14:07 - İş yerinde uydu yön cihazı alev aldı, korku dolu anlar14:03 - Samsun'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, torunu hastaneye kaldırıldı13:58 - Gelin arabasıyla gelip pompalı ile kuyumcu soydular
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Profesör Koronavirüse umut oldu
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
Pilotun beyninde tümör olduğu tespit edildi
Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
'Bilseydim yanından bile geçmezdim, ağzımızın payını aldık'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Es Reicht 2
çekim yasası 1
intikam soğuk yenen bir yemektir 8
aklından geçeni söylemek 4
Tatil Yerleri 5
atakan kayalar 2
elmalı pasta 2
mortal kombat 1
fransa'nın yabancı dil ve kültür derslerini kaldırması 3
20.02.2020 sporting lizbon vs başakşehir maçı 5
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam