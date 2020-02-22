Mersin'de komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest
Mersin'de, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|22 Şubat 2020 14:30
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Mersin'de, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sınavda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 18 Şubat'ta gözaltına alınan şüphelilerin sorguları tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 13 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, soruşturma kapsamında 3 zanlıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.
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