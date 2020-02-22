1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mersin'de komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest

Mersin'de, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 22 Şubat 2020 14:30
Yazdır
Mersin'de komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest

Mersin'de, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sınavda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 18 Şubat'ta gözaltına alınan şüphelilerin sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 13 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, soruşturma kapsamında 3 zanlıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hatay'daki komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest bırakıldı
22 Şubat 2020 14:40		 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı
22 Şubat 2020 14:38
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
22 Şubat 2020 13:16		 ÖSYM eski yöneticileri hakkında istenen ceza belli oldu
22 Şubat 2020 12:45
Adana'da komiser yardımcılığı operasyonunda 3 tutuklama
22 Şubat 2020 10:15		 FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 62 tutuklama
22 Şubat 2020 09:50
'Bilseydim yanından bile geçmezdim, ağzımızın payını aldık'
22 Şubat 2020 09:23		 Avukat değil 'ajan'
22 Şubat 2020 06:51
2000-2014 yıllarında, askeri lise sınavlarını kazananların %97'si, ilk ve orta öğretimde başarılı değildi
21 Şubat 2020 23:27		 Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi
21 Şubat 2020 20:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - İstanbul'da 3-6 yaş için oyun odaları açılacak15:14 - HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi yarın yapılacak15:10 - Bakan Soylu'dan Abdullah Gül açıklaması: İçime hançer gibi saplandı15:06 - Endonezya sınırlarını aşan gelin bürokrasiyi aşamadı15:02 - Çocukların medyatikleştirilmesine yönelik uyarılar14:51 - Yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor14:49 - Kırmızı ışıkta geçen araç, polis aracını böyle devirdi14:44 - Fuhuş operasyonunda biri polis 5 kişi tutuklandı14:41 - Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı14:40 - Hatay'daki komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest bırakıldı
14:38 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı14:35 - Ceren Damar davasında isyan ettiren avukata soruşturma!14:33 - Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak14:30 - Mersin'de komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest14:11 - Feyzioğlu'ndan Ceren davasındaki sanık avukatına tepki14:07 - İş yerinde uydu yön cihazı alev aldı, korku dolu anlar14:03 - Samsun'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, torunu hastaneye kaldırıldı13:58 - Gelin arabasıyla gelip pompalı ile kuyumcu soydular
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Profesör Koronavirüse umut oldu
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
Pilotun beyninde tümör olduğu tespit edildi
Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
'Bilseydim yanından bile geçmezdim, ağzımızın payını aldık'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aklından geçeni söylemek 4
şu an çalan şarkı 3
mutluluk 1
Misafirlikte uyumak 3
yalı çapkını 2
zaman 1
atakan kayalar 2
didim 3
5 ayda 250 kitap okuyan çocuk 9
Tatil Yerleri 5
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam