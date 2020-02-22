Ceren Damar davasında isyan ettiren avukata soruşturma!

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in davasında karar dün verildi. Davada sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın mahmekede yaptığı savunma tepki aldı.

Sanık avukatı Bıçak savunmasında, "Elbette sanık suç işlemiştir, cezası olacaktır. Burada cezanın ne olması gerektiğini konuşuyoruz. Ceren Damar için, adalet için, Hasan İsmail Hikmet için buradayız." diye konuştu.

Sanığın eyleminin "çoklu öldürme", "katliam", "çılgın cinayet", "seri cinayet" olmadığını söyleyen ve bunlara ilişkin açıklamalarda bulunan Bıçak'a müdahil avukatları "İsterseniz öldürmenin tarihinden başlayalım" ve "Hukuk eliyle yol gösteriyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

"Davanın başından sonuna kadar davayla ilgili besteler yapıldığını, ağıtlar yakıldığını" savunan Bıçak, "İnanıyoruz ki heyet bu baskılara boyun eğmeyecektir" ifadesini kullandı.

Bıçak, "sanığın kendi beyanları dışında dosyada hiçbir somut delil" bulunmadığını ileri sürerek, "Şu anda hukuken karşımızda sanık vardır, katil yoktur. İşin başından beri sanığa katil denilmiştir. Müdahil tarafın bunun farkına varmaya başlaması bizim eğitici faaliyetlerimizle olmuştur." diye konuştu.

"MEŞRU MÜDAFAA" İDDİASI

Bıçak, "olayda meşru müdafaa şartlarının oluştuğunu" savunarak, "Odasına girerken insan öldürme diye hiçbir düşünce yoktur. Somut olayda meşru saldırının şartları gerçekleşmiştir. İlk haksız saldırı karşı tarafça gerçekleştirilmiştir. Annesi hakkında FETÖ'den işlem yaptıracağını, kendisini okuldan mezun ettirmeyeceğini açık açık söylemiştir. Müvekkil içine düştüğü girdaptan kaçma imkanına sahip olmamıştır. Sanığın savunması kendisine ve ailesine yöneltilen saldırıyla orantılıdır." dedi.

Bu davayı takip etmemesi için bürosuna bazı profesörlerin geldiğini söyleyen Bıçak'a Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, "Bize gelen olmadı" karşılığını verdi.

Şenel'in babası Mustafa Damar'ın "kızının katili üzerinden rant sağlamaya çalıştığını" ileri süren Bıçak, savunmasının bir yerinde müdahiller için "Bu çocuğu örnek alsınlar, affetmeyi öğrensinler. Psikolojilerine de iyi gelir." dedi.

Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat olduğunu belirtti.Feyzioğlu "Ankara Barosu'nun bu kişi hakkında derhal soruşturma açması gerekir. Hiçbir savunma, hiçbir iddia yani hukukçuluk, avukatlık, savcılık görevleri insanların hatırasını rencide edilerek yapılamaz.

Avukat Bıçak'ın savunması korumaya layık bir beyan değildir. Bu savunma değil, bu doğrudan doğruya gencecik bir akademisyenin delilsiz, dayanaksız savunma adına itibarsızlaştırılması ve en ağır şekilde üzerine gidilmesi gerekir diye düşünüyorum. Savunma hakkına eğer giriyor olsaydı, sert de olsa birilerini rahatsız ediyor da olsa ilk biz karşı çıkardık. Savunma hakkına dokunamazsınız derdik." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, Ankara Barosu'nun avukat Vahit Bıçak hakkında işlem yapması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bir avukatın sanki oradaymış gibi, sanki görmüş gibi olayı kişiselleştirerek sanki kendisiyle bir bağlantı kurarak dile getirmesini savunma kabul etmiyorum. Bu savunma dokunulmazlığı, sınırlarını fersah fersah aşmıştır. Ankara Barosu'nun pazartesi olağanüstü toplanıp işlem yapması lazım. Bir şekilde eğer Ankara Barosu soruşturma açmazsa bu kişi hakkında iş TBB'ye gelecek. Ben bu sözleri söylediğim için artık kurulda yer alamayacağım. Ama bunu bile bile söylüyorum çünkü içimde tutamam bunu. Bu kişinin yaptığı avukatlık mesleğinin itibarına son yıllarda meslek içinden verilmiş en ölçüsüz, en izahı olmayan zarardır. Dolayısıyla meslek kuralları en ağır ne yaptırım gerektiriyorsa o yapılmalıdır.

"ÖNCE İYİ BİR İNSAN OLMAYA ÇALIŞIN"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından Ceren Damar Şenel cinayeti davası kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır?" sorusunun uzun süre hukuk dünyasını meşgul ettiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Nihayet modern hukuk, savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür. Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı, bütün hakların üzerindedir. Bugün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten yargı, kazanmak için her yolu mübah gören anlayışa itibar etmeyerek masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir."

Paylaşımının sonunda Ceren Damar Şenel'e bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Bakan Gül, "Cenazesi başında sevgili eşinin dediği gibi; iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil önce iyi bir insan olmaya çalışın." ifadesini kullandı.