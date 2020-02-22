Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
|22 Şubat 2020 14:41
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Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun, Bakacak, Karanlıkdere, mevkileri ile Anadolu Otoyolunun 3'üncü viyadük ve tünel kesiminde başladı.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin de yer yer 15-20 metreye kadar düştüğü bölgede, kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Düzce kent merkezinde ise gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.
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