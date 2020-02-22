Fuhuş operasyonunda biri polis 5 kişi tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında görevini kötüye kullandığı öne sürülen bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis memuru F.Ü. ve kendisini polis olarak tanıtan M.G'nin bir kadının evine baskın düzenlediği yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlattı.

Yaklaşık 2 ay devam eden takip sonucu düzenlenen operasyonda aralarında F.Ü. ve M.G'nin de bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan polis memuru F.Ü, "görevi kötüye kullanma", "rüşvet" ve "telsiz kanununa muhalefet", diğer zanlılar ise "fuhuş için aracılık etmek" suçlamalarıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.