1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor

Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken doğu kesimlerde buzlanma ve don öngörülüyor.
 22 Şubat 2020 14:51
Yazdır
Yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor

Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken doğu kesimlerde buzlanma ve don öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Konya ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçlarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatili ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mor ekmek üretti, tanesini 10 liraya satıyor
22 Şubat 2020 15:26		 Endonezya sınırlarını aşan gelin bürokrasiyi aşamadı
22 Şubat 2020 15:06
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
22 Şubat 2020 14:41		 Depremzede Yalçın, Bakan Soylu'nun desteğiyle sağlığına kavuştu
22 Şubat 2020 13:16
Van ve Hakkari'de 95 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
22 Şubat 2020 12:43		 Belediye başkanı meyve yetiştirme merakını makam odasına taşıdı
22 Şubat 2020 12:40
Edirne Yeni Sarayı'nın kapı duvarı gün yüzüne çıkarılıyor
22 Şubat 2020 12:37		 Gözleri görmeyen Mahmut hoca onlarca hafız yetiştirdi
22 Şubat 2020 12:07
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
22 Şubat 2020 11:55		 Metro'da 'duraktan durağa bilgi yarışması'
22 Şubat 2020 10:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:26 - Mor ekmek üretti, tanesini 10 liraya satıyor15:22 - Talip Geylan: Sınıf tekrarını olumlu buluyoruz15:18 - İstanbul'da 3-6 yaş için oyun odaları açılacak15:14 - HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi yarın yapılacak15:10 - Bakan Soylu'dan Abdullah Gül açıklaması: İçime hançer gibi saplandı15:06 - Endonezya sınırlarını aşan gelin bürokrasiyi aşamadı15:02 - Çocukların medyatikleştirilmesine yönelik uyarılar14:51 - Yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor14:49 - Kırmızı ışıkta geçen araç, polis aracını böyle devirdi14:44 - Fuhuş operasyonunda biri polis 5 kişi tutuklandı
14:41 - Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı14:40 - Hatay'daki komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest bırakıldı14:38 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 2 aile daha katıldı14:35 - Ceren Damar davasında isyan ettiren avukata soruşturma!14:33 - Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak14:30 - Mersin'de komiser yardımcılığı sınavı şüphelileri serbest14:11 - Feyzioğlu'ndan Ceren davasındaki sanık avukatına tepki14:07 - İş yerinde uydu yön cihazı alev aldı, korku dolu anlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Profesör Koronavirüse umut oldu
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
Pilotun beyninde tümör olduğu tespit edildi
Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
'Bilseydim yanından bile geçmezdim, ağzımızın payını aldık'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
atakan kayalar 2
belirsizlik 1
Dünyanın en uzun bisiklet yolu 1
intikam soğuk yenen bir yemektir 8
zaman 1
sahibinden.com reklamı 1
Profil resmine eşli resim koymak 1
İnatçı Kahraman Ağa 1
Franz Kafka 1
Cemre düştü 1
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam