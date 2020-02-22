Bakan Soylu'dan Abdullah Gül açıklaması: İçime hançer gibi saplandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı.

Bakan Soylu, Abdullah Gül'ün Gezi Parkı olaylarına ilişkin açıklamasına ilişkin 'içime hançer gibi saplanmıştır' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Gezi Parkı olayları) O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size."

"PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi. Dağdaki sayıları 500 civarında. 5 bin 554 kişinin katıldığı 2014 yılında PKK'ya yıllık katılım sayısı 2019 itibarıyla söylüyorum 136. Örgütten kopanlar, teslim olanlar ve ikna edilerek dağdan inenler bunun 3 katı. Sadece geçen yıl 273 örgüt mensubunu aileleri vasıtasıyla ikna ederek getirdik, ailelerine teslim ettik. Şu anda 5 binin üzerinde aileyle görüşüyoruz. Yılbaşından bugüne kadar teslim olanlar hariç ikna ile getirdiğimiz 40 kişi var. Daha da artacak ve bu yıl 300'ü aşarız, 350'ye inşallah varırız. Her yıl artırarak gidiyoruz."

ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 4 gün önce bir gazeteye verdiği demecinde Gezi Parkı protestolarından gurur duyduğunu belirtmişti. Gül, "Bana o zaman ilk sorulan soruya (Gezi Parkı protestolarıyla ilgili) verdiğim cevap şuydu: 'Bununla büyük bir gurur duyuyorum' dedim. Şaşırdı herkes. Çünkü 'Türkiye'nin problemlerinin mahiyetini değiştirmişiz. Eskiden insanlar insan hakları için sokağa çıkardı. Faili meçhuller dursun diye çıkardı. Yolsuzluk dursun diye sokağa çıkardı. Şimdi insanlar ağacı kestirmem diye sokağa çıkmış, çevre duyarlılığı için sokağa çıkmış. Türkiye'nin problemlerini İngiltere'nin, ABD'nin problemleri haline çevirmişiz' dedim" şeklinde konuşmuştu.