1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu'dan Abdullah Gül açıklaması: İçime hançer gibi saplandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Gezi Parkı olayları) O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır.
 22 Şubat 2020 15:10
Yazdır
Bakan Soylu'dan Abdullah Gül açıklaması: İçime hançer gibi saplandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de AK Parti Siyaset Akademisi 19. Dönem programına katıldı.

Bakan Soylu, Abdullah Gül'ün Gezi Parkı olaylarına ilişkin açıklamasına ilişkin 'içime hançer gibi saplanmıştır' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Gezi Parkı olayları) O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size."

"PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi. Dağdaki sayıları 500 civarında. 5 bin 554 kişinin katıldığı 2014 yılında PKK'ya yıllık katılım sayısı 2019 itibarıyla söylüyorum 136. Örgütten kopanlar, teslim olanlar ve ikna edilerek dağdan inenler bunun 3 katı. Sadece geçen yıl 273 örgüt mensubunu aileleri vasıtasıyla ikna ederek getirdik, ailelerine teslim ettik. Şu anda 5 binin üzerinde aileyle görüşüyoruz. Yılbaşından bugüne kadar teslim olanlar hariç ikna ile getirdiğimiz 40 kişi var. Daha da artacak ve bu yıl 300'ü aşarız, 350'ye inşallah varırız. Her yıl artırarak gidiyoruz."

ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 4 gün önce bir gazeteye verdiği demecinde Gezi Parkı protestolarından gurur duyduğunu belirtmişti. Gül, "Bana o zaman ilk sorulan soruya (Gezi Parkı protestolarıyla ilgili) verdiğim cevap şuydu: 'Bununla büyük bir gurur duyuyorum' dedim. Şaşırdı herkes. Çünkü 'Türkiye'nin problemlerinin mahiyetini değiştirmişiz. Eskiden insanlar insan hakları için sokağa çıkardı. Faili meçhuller dursun diye çıkardı. Yolsuzluk dursun diye sokağa çıkardı. Şimdi insanlar ağacı kestirmem diye sokağa çıkmış, çevre duyarlılığı için sokağa çıkmış. Türkiye'nin problemlerini İngiltere'nin, ABD'nin problemleri haline çevirmişiz' dedim" şeklinde konuşmuştu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Libya'da şehitlerimiz var ama 100 lejyoneri etkisiz hale getirdik
22 Şubat 2020 17:42		 Rejim güçlerinin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit oldu
22 Şubat 2020 16:54
AFAD'dan İdlib'in kuzeyine siviller için briket ev
22 Şubat 2020 16:39		 Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı
22 Şubat 2020 16:34
Erdoğan açıkladı: Mesafe 40 dakikaya düşüyor
22 Şubat 2020 15:46		 Esed rejiminin hain planı telsiz konuşlarıyla ortaya çıktı
22 Şubat 2020 15:34
HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi yarın yapılacak
22 Şubat 2020 15:14		 AK Parti: Türkiye İdlib'de yaşananlara seyirci kalamaz
22 Şubat 2020 11:36
Sigara içen vekillere ültimatom!
22 Şubat 2020 09:12		 Belediye Başkanı'na işçi kıyımı baskısı
22 Şubat 2020 08:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:51 - Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor17:47 - İBB'nin şirketi İETT'ye eski otobüs satacak17:42 - Erdoğan: Libya'da şehitlerimiz var ama 100 lejyoneri etkisiz hale getirdik17:38 - Kursa kilit vurdu, öğrenciler ve aileleri ortada kaldı17:33 - Afyonkarahisar- Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu17:28 - Drift yaparken kazayı çekti17:23 - 'AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunuyor'17:18 - Pilot Beril Gebeş'in naaşı hala bulunamadı17:14 - Isparta'da 3 lise öğrencisi, 2 gündür kayıp17:09 - Van- İran sınırında önlemler artırıldı!
17:04 - Manisa'da son 16 saatte 44 deprem meydana geldi17:00 - 600 TL'lik alış veriş yaptı, 200 bin TL'lik araba kazandı16:54 - Rejim güçlerinin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit oldu16:49 - Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor16:44 - Gazetecinin 'CHP'ye komplo kurduğu' iddialarına takipsizlik16:39 - AFAD'dan İdlib'in kuzeyine siviller için briket ev16:34 - Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı16:30 - Gaziantep'e şehit ateşi düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Profesör Koronavirüse umut oldu
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Pilotun beyninde tümör olduğu tespit edildi
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
FETÖ firarisi Hakan Şükür: Pişmanım!
Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işkembe çorbası 4
fransa'nın yabancı dil ve kültür derslerini kaldırması 2
Tatil Yerleri 5
cumartesi 1
maske 3
Yüzmek 1
Franz Kafka 1
Tristan de Cunha 4
filozof vs matematikçi 1
yalı çapkını 1
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam