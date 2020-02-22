İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları toprağa verildi
|22 Şubat 2020 15:30
|Yazdır
İdlib'de şehit düşen tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.
Fırıncıoğulları'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Samandağ ilçesindeki dedesinin evinden alınarak Çiğdede Asri Mezarlığı'na götürüldü.
Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, bazı milletvekilleri ve askeri erkan katıldı.
Şehidin annesi Munteha Fırıncıoğulları, elindeki oğluna ait kazağı koklayarak acısını dindirmeye çalıştı. Anne Fırıncıoğulları, "Hakkını helal et şehidim, seninle gurur duyuyorum aşkım benim, hayırlı olsun şehadetin oğlum, severek ve bilerek gittin, hayırlı olsun." diyerek gözyaşı döktü.
Şehidin cenazesi, sağanak altında kılınan namazın ardından defnedildi.
İki gün önce İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan hava saldırısında, tankçı teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (26) ile tankçı sözleşmeli er Mustafa Ertürk (23) şehit düşmüştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kursa kilit vurdu, öğrenciler ve aileleri ortada kaldı
22 Şubat 2020 17:38
|Pilot Beril Gebeş'in naaşı hala bulunamadı
22 Şubat 2020 17:18
|Manisa'da son 16 saatte 44 deprem meydana geldi
22 Şubat 2020 17:04
|600 TL'lik alış veriş yaptı, 200 bin TL'lik araba kazandı
22 Şubat 2020 17:00
|Gaziantep'e şehit ateşi düştü
22 Şubat 2020 16:30
|Aylar öncesinde randevu alıp sıraya giriyorlar
22 Şubat 2020 16:06
|Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay defnedildi
22 Şubat 2020 16:02
|Bu acının tarifi yok... 6 yıldır gözlerini kırpamıyor
22 Şubat 2020 15:58
|Mor ekmek üretti, tanesini 10 liraya satıyor
22 Şubat 2020 15:26
|Endonezya sınırlarını aşan gelin bürokrasiyi aşamadı
22 Şubat 2020 15:06