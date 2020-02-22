1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aydın'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışan kişi, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
 22 Şubat 2020 15:38
Yazdır
Aydın'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışan kişi, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Denizli-İzmir seferini yapan makinist Yusuf Ü. idaresindeki MT 15447-DT sefer sayılı yolcu treni, İsabeyli Mahallesi yakınlarında demir yolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Öztürk'e (67) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün öldüğünü belirledi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Isparta'da 3 lise öğrencisi, 2 gündür kayıp
22 Şubat 2020 17:14		 Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor
22 Şubat 2020 16:49
Kırmızı ışıkta geçen araç, polis aracını böyle devirdi
22 Şubat 2020 14:49		 Fuhuş operasyonunda biri polis 5 kişi tutuklandı
22 Şubat 2020 14:44
İş yerinde uydu yön cihazı alev aldı, korku dolu anlar
22 Şubat 2020 14:07		 Samsun'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, torunu hastaneye kaldırıldı
22 Şubat 2020 14:03
Gelin arabasıyla gelip pompalı ile kuyumcu soydular
22 Şubat 2020 13:58		 Mersin'de PKK operasyonunda 6 HDP'li gözaltına alındı
22 Şubat 2020 13:57
Hamile kadını taksiye almayan şoför hakkında yasal işlem
22 Şubat 2020 13:56		 Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp
22 Şubat 2020 13:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:51 - Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor17:47 - İBB'nin şirketi İETT'ye eski otobüs satacak17:42 - Erdoğan: Libya'da şehitlerimiz var ama 100 lejyoneri etkisiz hale getirdik17:38 - Kursa kilit vurdu, öğrenciler ve aileleri ortada kaldı17:33 - Afyonkarahisar- Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu17:28 - Drift yaparken kazayı çekti17:23 - 'AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunuyor'17:18 - Pilot Beril Gebeş'in naaşı hala bulunamadı17:14 - Isparta'da 3 lise öğrencisi, 2 gündür kayıp17:09 - Van- İran sınırında önlemler artırıldı!
17:04 - Manisa'da son 16 saatte 44 deprem meydana geldi17:00 - 600 TL'lik alış veriş yaptı, 200 bin TL'lik araba kazandı16:54 - Rejim güçlerinin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit oldu16:49 - Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor16:44 - Gazetecinin 'CHP'ye komplo kurduğu' iddialarına takipsizlik16:39 - AFAD'dan İdlib'in kuzeyine siviller için briket ev16:34 - Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı16:30 - Gaziantep'e şehit ateşi düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Profesör Koronavirüse umut oldu
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Pilotun beyninde tümör olduğu tespit edildi
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
FETÖ firarisi Hakan Şükür: Pişmanım!
Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mutluluk 1
20.02.2020 fenerbahçe vs real madrid maçı 12
şu an çalan şarkı 3
zaman 1
hara 1
kombo 2
ersun yanal 1
elanur akıncı 2
Tristan de Cunha 4
çarşaf böreği 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam