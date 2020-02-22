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Aydın'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışan kişi, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
|22 Şubat 2020 15:38
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışan kişi, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Denizli-İzmir seferini yapan makinist Yusuf Ü. idaresindeki MT 15447-DT sefer sayılı yolcu treni, İsabeyli Mahallesi yakınlarında demir yolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Öztürk'e (67) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün öldüğünü belirledi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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