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17. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri başladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Uluslararası ODTÜ Robot Günleri"nde katılımcılar, tasarladıkları robotlarla yarıştı.
 22 Şubat 2020 15:42
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17. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri başladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Uluslararası ODTÜ Robot Günleri"nde katılımcılar, tasarladıkları robotlarla yarıştı.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ODTÜ Robot Topluluğunca, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, şirketin ana sponsorluğunda başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan STM Bilgi Sistemleri Direktörü Aydın Kara, Türkiye'nin ilk ve en köklü robot yarışma organizasyonunda teknoloji üzerine çalışan gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

STM olarak Türkiye'de daha önce yatırım yapılmamış alanlara odaklanıp, yerli ve milli kaynaklarla yenilikçi teknolojiler geliştirmek üzere çalıştıklarına dikkati çeken Kara, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz deneyimi geleceğimize yatırım yapmak üzere teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen gençlerle paylaşmak için birçok girişimimiz bulunuyor. STM'nin de en önemli çalışma alanları arasında yer alan otonom insansız hava araçları kategorisine de sahip olan ODTÜ Robot Günleri, kapsamı ve misyonuyla Türkiye'de robotiği sevdirmek ve yaygınlaştırmak üzere gerçekleştirilen en önemli organizasyonlardan biri olma özelliği taşıyor."

Aydın Kara, Türkiye'nin kendi teknolojilerini geliştirmesi için üreten gençlerle bir araya gelmek ve onlara yeni ufuklar açmak için tüm imkanları değerlendirmeye ve her fırsatta destek sunmaya devam edeceklerini de vurguladı.

- Etkinlik

Etkinlik kapsamında bu yıl yurt içinden ve dışından toplam 735 robot, "çizgi izleyen", "arama ve kurtarma", "çöp toplayan", "labirent çözen", "otonom insansız hava aracı-otopilot", "otonom insansız hava aracı-bilgisayarlı görü" ve "inovasyon" kategorilerinde "en iyi" olmak için yarışıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Robot Topluluğu tarafından ilki 2002 yılında gerçekleştirilen ve 2008 yılından itibaren de uluslararası olan etkinlikte, bu yıl 7 farklı kategoride toplam 85 bin liralık ödül dağıtılacak. 2 kategori için verilecek 60 bin lira ödül ise STM tarafından karşılanacak.

Robot teknolojisini daha yakından tanıtmayı amaçlayan "Uluslararası ODTÜ Robot Günleri", robotların işlevleri ve kullanım alanları hakkında bilgiler sunmayı, yarışmacılardan ziyaretçilere, bilim ve teknolojiye gönül vermiş tüm davetlilerle robot dünyasına ilgi duyanları eğlenceli bir ortamda bir araya getirerek bilgi alışverişini sağlamayı hedefliyor.

Ücretsiz atölye çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte, 2 gün boyunca 8 bine yakın ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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