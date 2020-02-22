Erdoğan açıkladı: Mesafe 40 dakikaya düşüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece ülkenin değil, dünyanın en güzel sahil kasabalarına sahip İzmir'in turizm potansiyelinin, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu ile çok daha üst bir seviyeye çıkacağını belirterek, "Bu proje sayesinde, İzmir'e kadar uzanan Bursa-İstanbul otoyolu da daha etkin şekilde kullanılabilecek. Yine bu otoyol, inşası süren İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul hızlı tren projeleri ile diğer raylı sistemleri de destekleyecek." dedi.

Erdoğan, Menemen Gişeler'de düzenlenen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı.

Otoyolun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'in, aynı zamanda en önemli sanayi ve ticaret bölgelerinden birinin merkezi durumunda bulunduğunu belirtti.

Açılışı yapılan otoyolun, İzmir'i, PETKİM ve TÜPRAŞ başta olmak üzere büyük sanayi tesislerinin bulunduğu Aliağa ile ülkenin en önemli limanlarından birinin inşa edileceği Çandarlı'ya bağladığını anlatan Erdoğan, "Bu bölgede kuzey-güney istikametinde ortaya çıkan yoğunluk, ister istemez şehir içi trafiğin de sıkışmasına yol açıyordu. Böylece, otoyolumuzun geçtiği tüm güzergahlardaki şehir içi trafiğini de rahatlatıyoruz." diye konuştu.

Bu otoyolun Çiğli-Harmandalı-Koyundere bölümlerini peyderpey hizmete açtıklarını anımsatan Erdoğan, bugün Koyundere-Aliağa-Çandarlı kısmını da açarak, bağlantı yollarıyla birlikte 96 kilometrelik projenin tamamını bitirdiklerini belirtti.

- "İzmir'e yakışır bir eser"

Toplam yatırım bedeli 455 milyon avro olan projenin, yol kısmı yanında 14 köprülü kavşağı, 5 hemzemin kavşağı, 1 tüneli, 38 köprüsü ve 8 viyadüğü ile İzmir'e yakışır bir eser olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"İzmir'den yola çıkan bir araç, bu otoyol sayesinde en fazla 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek. Esasen bu proje, İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme ve İzmir Çevreyolu projelerinin devamı niteliğindedir. Ayrıca, bu proje sayesinde, İzmir'e kadar uzanan Bursa-İstanbul otoyolu da daha etkin şekilde kullanılabilecek. Yine bu otoyol, inşası süren İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul hızlı tren projeleri ile diğer raylı sistemleri de destekleyecek. Sadece ülkemizin değil dünyanın en güzel sahil kasabalarına sahip İzmir'in turizm potansiyeli, bu projeyle çok daha üst bir seviyeye çıkacak."

Otoyol projesinin, özellikle güzergahında bulunan tarihi ve kültürel eserlere zarar vermeyecek şekilde planlanıp uygulandığını aktaran Erdoğan, "Mesela Larisa Antik Kenti bölümü, bu tarihi mirasa zarar verilmemesi için tünelle geçildi. Yine yapılan bir arkeolojik köprüyle, bir başka antik kente giden yolun ve eserlerin korunması sağlandı." dedi.

Zaman, vakit ve yakıttan sağladığı tasarrufla, çevreye ve tarihe duyarlı tasarımıyla, her ulaşım projesi gibi bu otoyolun da ülkeye çok büyük katkısı olacağını belirten Erdoğan, "2020 yılı trafik değerlerine göre, bu otoyolun sadece işgücü ve akaryakıt olarak ülkemize katkısı lütfen dikkat, 255 milyon lira olarak hesaplanıyor." ifadesini kullandı.

Bu otoyolun İzmir'e ve ülkeye kazandırılmasında emeği geçen kurumları, firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik eden Erdoğan, "İzmir'e bu güzel hizmeti kazandırdığımız günde, bu şehrin milletvekillerinin tamamının aramızda olmasını isterdik. Aynı zamanda İzmir Milletvekili olan Sayın Kılıçdaroğlu'na da Meclis'teki Grup kürsümüzden bu çağrıyı yaptım. Aranızda mı yoksa da ben göremiyorum. Maalesef aramızda yok. Halbuki biz, İzmir'in ve İzmirlilerin hayrına olan her durumda, her mutlu günlerinde yanlarında olmaya özel ehemmiyet veriyoruz. Bu ülkenin 83 milyon vatandaşının Cumhurbaşkanı olarak, herkes gibi İzmirlilerin de hizmetindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde, bu anlayışla İzmir'i çok daha büyük projelerle donatmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "İzmir'in de çehresini değiştirdik"

Türkiye'nin diğer 80 vilayeti gibi, son 17 yılda yaptıkları 17 milyar lira tutarında yatırımla İzmir'in de çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde şehre 10 bin 91 yeni derslik, 3 yeni devlet üniversitesi, yükseköğrenim öğrencileri için 7 bin 117 kişi kapasiteli yurtlar yaptıklarını, toplamda 14 bin 500 kişi kapasiteli 8 yükseköğrenim yurdunu daha yakında açacaklarını bildirdi.

İzmir'in dört bir yanına çeşitli branşlarda spor tesisleri inşa ettiklerini, Göztepespor'u stadyumuna kavuşturduklarını aktaran Erdoğan, Alsancak stadyumunun inşasında da sona yaklaşıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim dışımızda yaşanan birçok aksaklığa rağmen, Karşıyaka'yı da stadyumuna kavuşturmak için gayretlerimiz sürüyor." dedi.

İzmir'e iki millet bahçesi kazandıracaklarını kaydeden Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara bugüne kadar yaklaşık 6 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptıklarını belirtti.

Şehirde 35'i hastaneden oluşan toplam 110 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduklarını, halen 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesi ile 5 hastanenin daha yapımının devam ettiğini anlatan Erdoğan, "Son 17 yılda İzmir'de 19 bin 500 konut projesini TOKİ vasıtasıyla hayata geçirdik. Doğal afetlere karşı şehirlerimizi güçlendirme çalışmalarımız kapsamında, İzmir genelinde 44 bin 279 bağımsız birimde riskli yapı tespiti yaptık. Bunlardan 37 bin 260 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm çalışmalarında evlerini boşaltan İzmirli vatandaşlarımıza bugüne kadar 228 milyon lira kira yardımı sağladık." değerlendirmesini yaptı.

- "Bursa'yı 1, Eskişehir'i 2-2,5 saate düşürdük"

İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 523 kilometre ilaveyle 926 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İstanbul-İzmir Otoyolu ile ortalama 8-9 saat süren İstanbul yolculuğunu 3,5 saate, Bursa'yı 1 saate, Eskişehir'i 2-2,5 saate düşürdük. Manisa yolu üzerindeki Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yollarını, Konak Tünelini hizmetinize sunduk mu? Demiryollarında, 27 kilometrelik Kemalpaşa demiryolu bağlantısını, 136 kilometrelik Aliağa-Selçuk arasındaki İZBAN'ı şehrimize kazandırdık mı? Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesine demiryolu bağlantı hattını kurduk mu? İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattının da şu anda yapımı devam ediyor. Halkapınar-Otogar metro hattının etüdünü tamamladık, yakında ihalesine çıkıyoruz. İçinde otoyol ve raylı sistemlerin olduğu İzmir Körfez Geçişi projemizin etüt projesini tamamladık, imar planı çalışmaları sürüyor. Selçuk-Ortaklar arasında yeni bir demiryolu hattı ve ikinci hat yapımının proje çalışmaları tamamlandı. Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yeniledik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ve Libya politikalarının ne bir macera ne de keyfekeder bir tercih olduğunu belirterek, "Şayet bölgemizde yaşanan güç değişimlerinde ülkemizi hakkı olan konuma oturtmazsak Allah göstermesin önümüzdeki dönemde bize bu topraklarda hayatı zindan ederler. Bunun için ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz." dedi.

Erdoğan, Menemen Gişeler'de düzenlenen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, tarımda İzmir'e son 17 yılda yaklaşık 4,5 milyar lira hibe desteği verdiklerini, 6,6 milyar lira da orman ve su yatırımı yaptıklarını söyledi.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 38 projeye 23 milyon liralık hibe ödemesi gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesini İzmir Dikili'de kuracaklarını, organize sera bölgesiyle toplamda 1 milyar liralık yatırım yapacaklarını kaydetti.

Erdoğan, 2020 yılında İzmir ve ilçelerinde 46 tarım kredi kooperatif marketini hizmete açacaklarını, 70 bin 500 dekar alanda çalışma yaparak, 26 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını, 4 milyon fidan üreteceklerini dile getirdi.

Kemalpaşa Nazarköy'de ormanlık alanda 20 kilometre yürüyüş parkuru olan ve 3 bin yıllık Hitit anıtını ön plana çıkaran ekoturizm alanı açacaklarını, İzmir'e bir şehir ormanı, 8 mesire yeri ve 3 bal ormanı tesis edeceklerini ifade eden Erdoğan, bugüne kadar 28 baraj ve 3 gölet inşa ettiklerini, 14 barajın inşasının sürdüğünü aktardı.

Son 17 yılda yapılan sulama tesisleriyle 547 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını vurgulayan Erdoğan, "İzmir kısa bir süre önceye kadar susuz muydu, susuzdu. Biz Gördes Barajı'nı yaptık. Onunla İzmir'i suya kavuşturduk. Halbuki bu görev İzmir Büyükşehirindi. Ama yapmadılar, yapamadılar. Onu da biz gerçekleştirdik." diye konuştu.

Erdoğan, 3 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 4 teknopark, 91 araştırma geliştirme merkezi, 29 tasarım merkeziyle İzmir'i cazibe merkezi haline dönüştürdüklerine işaret ederek, verdikleri teşviklerle ve kurdukları organize sanayi bölgeleri sayesinde son 17 yılda İzmir'de ilave 174 bin 400 istihdam sağladıklarını söyledi.

Endüstri bölgeleri tam kapasiteyle üretime geçtiğinde cari açığı yılda 2 milyar dolara yakın azaltacağına dikkati çeken Erdoğan, İzmir ve 25 ilçesine doğalgazı getirdiklerini, önümüzdeki dönemde bu yatırımların daha fazlasını İzmir'in hizmetine sunmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Meydanı dolduran vatandaşların "İzmir burada, Reis'inin yanında" tezahüratları üzerine Erdoğan, "Ben de sizlerin yanındayım. Unutmayın beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor." dedi.

- "Tam anlamıyla yeni bir istiklal harbi"

"Türkiye'nin terörden ekonomiye kadar geniş bir alanda verdiği mücadele kelimenin tam anlamıyla yeni bir istiklal harbidir." ifadesini kullanan Erdoğan, İzmir'in düşman mezalimine uğramış, özgürlüğü için savaşmış, bedeller ödemiş, sonuçta da zafere ulaşmış bir şehir olarak bu mücadelenin anlamını gayet iyi bildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dönem değiştiği için mücadalenin biçimi de değişmiştir. Gençler artık kimse öyle karşınıza dikilip sizinle alenen savaşmıyor. Nice sinsi yol ve yöntemle sürdürülen kuralsız bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Milletimiz hamdolsun bu durumun farkındadır ve tüm gücüyle yanımızdadır. Ülkemizde iç siyaset ile dış politika arasında bir ilişki her zaman olmuştur. Bizim vesayete, terör örgütlerine, sınırlarımızın kuşatılması girişimlerine, ekonomimize yönelik saldırılara karşı verdiğimiz mücadelelerin hepsinde de karşımızda bir ittifak vardır. Bu ittifakın bir ayağı içerdeydi, bir ayağı dışardaydı.

Ülkemizde Gezi olaylarından beri yaşanan hiçbir hadise kendi tabii mecrasında gelişerek ortaya çıkmamıştır, hepsinin gerisinde bir senaryo, bir tuzak, bir taktik vardır. Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de gerçekten kritik bir mücadele verirken, bir anda içerde hiçbir dayanağı olmayan tartışmaların başlatıldığını görüyoruz. Bu tartışmaların amacı asla ülkemizin demokratik, ekonomik ve güvenlik mücadelesine katkıda bulunmak değildir. Tam tersine bu tartışmalarla Türkiye'nin enerjisi heba edilmek isteniyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz, kendi işimize bakacağız."

- "Hodri meydan"

Erdoğan, ülke sorunlarını çözme, devleti güçlendirme, milletin refahını arttırma tartışmalarına kesintisiz devam edeceklerini, boş tartışmalarla geçirecek tek bir anlarının bile olmadığını belirterek, "Ortaya atılan her iddiaya, ithama, iftiraya gereken cevapları verirken asıl işlerimize de dört elle sarılacağız." dedi.

İzmir'de güzel manzaranın kendilerine verdiği mutluluğu, hiçbir polemiğe, hiçbir art niyetli tartışmaya değişmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Kamil odur ki koya dünyada eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser." dizelerini hatırlattı.

Erdoğan, bugüne kadar hep eserleriyle konuştuklarını, bundan sonra da yine eserleriyle konuşmaya, yaşamaya devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Varsa bizimle eser konusunda, proje konusunda, icraat konusunda yarışacak birileri, buyursun çıksın karşımıza hodri meydan diyoruz. Ama ömrü boyunca ortaya tek bir eser koyamadıkları halde sadece ve sadece dedikoduyla, iftirayla, yalanla, hakaretle varlık gösterenlere de meydanı boş bırakmayacağız. Zaten meydanda siz varsınız. Hem onların ağızlarının payını vereceğiz hem de yatırımlara son sürat devam edeceğiz."

- "Ne bir macera ne de keyfekeder bir tercih"

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ve Libya politikalarının ne bir macera ne de keyfekeder bir tercih olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şayet bölgemizde yaşanan güç değişimlerinde ülkemizi hakkı olan konuma oturtmazsak Allah göstermesin önümüzdeki dönemde bize bu topraklarda hayatı zindan ederler. Bunun için ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Bu mücadelede ülkemizin çıkarları ile diğer güçlerin çıkarları zaman zaman çatışıyor. Gerekirse tek başımıza adımlar atarak, ülkemizi doğru hedeflerine götürmeye çalışıyoruz. Hamdolsun artık Türkiye'nin gücü ve kapasitesi bağımsız siyaset izlemeye ve bunu sahada hayata geçirmeye yeterlidir. Yürüttüğümüz mücadelelerde hem siyasi ve diplomatik hem de gerektiğinde askeri gücümüzü en üst düzeyde kullanıyoruz. Masada ve sahada olayların gidişatını değiştirebilmek için ne gerekiyorsa onu yapıyor, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her mücadele, yarın bize daha ağır bir faturayla geri döner." dedi.

Erdoğan, Menemen Gişeler'de düzenlenen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, kararlı duruş sergiledikleri her meselede, netice almayı başardıklarını belirterek, geriye dönüp baktıklarında bugün sıkıntı yaşadıkları noktalardaki sebebin geçmişte yeteri kadar güçlü duruş sergilenmemesinden kaynaklandığını gördüklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Doğu Akdeniz'de tüm ülkeler var. Amerika, Fransa, İngiltere, hepsi var, sadece Türkiye yok" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Bay Kemal'i tanıyorsunuz değil mi? Zaten her zaman böyle konuşmuyor mu? 'Sadece Türkiye yok' dedi. Biz orada sondaj gemilerimizle vardık, sismik araştırma gemilerimizle vardık. Bay Kemal, sen bunları söylediğin zaman iki sondaj gemimiz vardı. Şimdi üçüncüyü de aldık, haberin olsun. İki de sismik araştırma gemimiz var. Bay Kemal, şunu da bil; Biz Doğu Akdeniz'de sadece bu sondaj gemilerimizle, sadece sismik araştırma gemilerimizle değil, onların yanında fırkateynlerimizle beraber varız, uçaklarımızla varız, hepsi ile birlikte oralardayız. Biz 500 yıl önce oradaydık, bugün de oradayız." diye konuştu.

Erdoğan, Libya'nın meşru başbakanıyla, yönetimiyle ile masaya oturup, imzaları attıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Deniz hukukundan anlamayan, uluslararası hukuktan anlamayan, bu noktada akıl hocaları ne yazık ki olmayan... Akıl hocası karga olanın akıbeti ne olur? Bunların durumu bu. Şu anda biz neredeyiz? Gayrimeşru Hafter'e, ücretli, lejyoner Hafter'e karşı biz yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız ve mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabii birkaç şehidimiz var ama şunu da söyleyeyim ki o birkaç şehidimizin karşılığında da 100'e yakın orada, o lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız, şehitler tepesi boş kalmayacak. Bugün Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de ve genel olarak bölgemizde vermekten kaçındığımız her mücadele, yarın bize daha ağır bir faturayla geri döner. Milli birliğimizi ve bekamızı hedef alan tehditlerin, kendi vatanımızda bize terör, siyasi ve ekonomik sıkıntı, istikrarsızlık olarak dönmemesi için bu mücadeleyi vermek zorundayız."

Erdoğan, bunun için Mehmetçiğin Gabar'da, Cudi Dağları'nda, Bestler Deresi'nde ve dağlarda bu işin hesabını sorduğunu belirterek, terörden büyük oranda içeride temizlik yaptıklarını söyledi.

FETÖ ile mücadeleyi sürdürdüklerine de işaret eden Erdoğan, "Türkiye'nin içinden geçtiği bu tarihi süreçte kat ettiğimiz her mesafe geleceğimize daha güvenle bakabilmemizi sağlayan bir kazanım demektir. Bunun için önümüzdeki sorun alanlarının hiçbirinde geri adım atmadan başlattığımız çalışmaları mutlaka sürdürecek ve inşallah hedefe ulaşacağız. Durmak yok." diye konuştu.

Her yerde yola devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, Pakistan'a yaptığı ziyareti hatırlatarak salı günü de Azerbaycan'a gideceği bilgisini paylaştı.

Erdoğan, bütün buraları dolaşmak suretiyle tüm coğrafyalarda "Türk'ün ve Türkiye'nin varlığını" ortaya koyacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tabii bu mücadele kolay bir mücadele değil. Şehitler veriyoruz, bedeller ödüyoruz, her gün yeni tuzaklarla karşılaşıyoruz. Sırf ülkemizi müşkül duruma düşürmek için uluslararası teamüllerin, ilkelerin, hukukun çiğnenebildiği bir dönemden geçiyoruz ama bunların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoyamaz. İşte dün bir taraftan akşam Sayın Putin ile görüştük, gündüz Macron ve Merkel ile görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra da yol haritamızı belirledik. Hem bunlarla uğraşacağız, konuşacağız, görüşeceğiz ve masada olduğumuzu da her tarafa duyuracağız. Tıpkı Çanakkale Zaferi ve İstiklal Harbi'nde olduğu gibi küresel güçlerin senaryolarına teslim olmayıp kendi yolumuzu çizmekle tüm mazlumların yüreğinde bir umut çekirdeği filizlendiriyoruz. Bizim başarımızın küresel düzeyde denklemi değiştirecek sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışacak, daha sağlam ve kararlı adımlar atacağız. İnşallah bu millet, kazanacağı başarılar ve zaferlerle bir kez daha tarihin gidişatına yön verecektir, hiç endişeniz olmasın. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlarla, "Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet" ve "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" sözlerini tekrarlayarak, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun ülke ve kente hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, otoyolun şehre kazandırılmasında emeği geçenleri de tebrik etti.

- Notlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da birer konuşma yaptığı açılış törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek, otoyolun açılışını yaptı.

Erdoğan, kurdeleyi kesmeden önce, "Kurdeleyi kesiyoruz ve bu kurdeleyle hamdolsun 100 kilometreye yakın bu güzel otoyol inşallah tüm İzmirlilerin değil, insanlığın bahtını açacak bir yol olacak. Ve buradan gidenler de ne diyecekler, 'Yol medeniyettir.' İnanıyorum ki arkadan çok dualar alacağız. Birileri etmese de kadir bilen bu dualarını yapacak ve biz de onlara şimdiden diyoruz ki Allah razı olsun. Aşkınan koşan yorulmaz, yorulmadık, yorulmayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından makam aracıyla otoyolu kullandı.