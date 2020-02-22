FETÖ'den gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklandı
|22 Şubat 2020 15:54
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İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden ise 5'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
- Operasyon
FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden elde ederek usulsüzlük yaptıklarının belirlenmesi üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2'si aktif görevdeki komiser, 21'i meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Karar doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin tamamını yakalamıştı.
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