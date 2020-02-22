Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay defnedildi
|22 Şubat 2020 16:02
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay Ejder Kanter'in cenazesi, memleketi Van'da toprağa verildi.
Diyarbakır'da Milli Savunma Bakanlığı 52. Bakım Fabrika Müdürü olan 47 yaşındaki, 4 çocuk babası Albay Kanter, önceki gün odasında görevi başındayken rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Kanter'in naaşı, 52. Bakım Fabrika Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Van'ın Erciş ilçesine getirildi.
Karayusuf Paşa Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Kanter'in naaşı, Halim Hoca Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Sinan Eren, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da Kanter ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
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