1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay defnedildi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay Ejder Kanter'in cenazesi, memleketi Van'da toprağa verildi.
 22 Şubat 2020 16:02
Yazdır
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay defnedildi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay Ejder Kanter'in cenazesi, memleketi Van'da toprağa verildi.

Diyarbakır'da Milli Savunma Bakanlığı 52. Bakım Fabrika Müdürü olan 47 yaşındaki, 4 çocuk babası Albay Kanter, önceki gün odasında görevi başındayken rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Kanter'in naaşı, 52. Bakım Fabrika Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Van'ın Erciş ilçesine getirildi.

Karayusuf Paşa Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Kanter'in naaşı, Halim Hoca Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Sinan Eren, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da Kanter ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kursa kilit vurdu, öğrenciler ve aileleri ortada kaldı
22 Şubat 2020 17:38		 Pilot Beril Gebeş'in naaşı hala bulunamadı
22 Şubat 2020 17:18
Manisa'da son 16 saatte 44 deprem meydana geldi
22 Şubat 2020 17:04		 600 TL'lik alış veriş yaptı, 200 bin TL'lik araba kazandı
22 Şubat 2020 17:00
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
22 Şubat 2020 16:30		 Aylar öncesinde randevu alıp sıraya giriyorlar
22 Şubat 2020 16:06
Bu acının tarifi yok... 6 yıldır gözlerini kırpamıyor
22 Şubat 2020 15:58		 İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları toprağa verildi
22 Şubat 2020 15:30
Mor ekmek üretti, tanesini 10 liraya satıyor
22 Şubat 2020 15:26		 Endonezya sınırlarını aşan gelin bürokrasiyi aşamadı
22 Şubat 2020 15:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:51 - Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor17:47 - İBB'nin şirketi İETT'ye eski otobüs satacak17:42 - Erdoğan: Libya'da şehitlerimiz var ama 100 lejyoneri etkisiz hale getirdik17:38 - Kursa kilit vurdu, öğrenciler ve aileleri ortada kaldı17:33 - Afyonkarahisar- Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu17:28 - Drift yaparken kazayı çekti17:23 - 'AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunuyor'17:18 - Pilot Beril Gebeş'in naaşı hala bulunamadı17:14 - Isparta'da 3 lise öğrencisi, 2 gündür kayıp17:09 - Van- İran sınırında önlemler artırıldı!
17:04 - Manisa'da son 16 saatte 44 deprem meydana geldi17:00 - 600 TL'lik alış veriş yaptı, 200 bin TL'lik araba kazandı16:54 - Rejim güçlerinin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit oldu16:49 - Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor16:44 - Gazetecinin 'CHP'ye komplo kurduğu' iddialarına takipsizlik16:39 - AFAD'dan İdlib'in kuzeyine siviller için briket ev16:34 - Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı16:30 - Gaziantep'e şehit ateşi düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Profesör Koronavirüse umut oldu
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Pilotun beyninde tümör olduğu tespit edildi
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
FETÖ firarisi Hakan Şükür: Pişmanım!
Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zaman 1
kombo 2
Franz Kafka 1
filozof vs matematikçi 1
hara 1
suskunlar 2
elanur akıncı 2
sahibinden.com reklamı 1
Profil resmine eşli resim koymak 1
maske 3
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam