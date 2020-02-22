1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 49 şüpheli gözaltında

Adıyaman merkezli 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı.
 22 Şubat 2020 16:14
Yazdır
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 49 şüpheli gözaltında

Adıyaman merkezli 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, "Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma" isimli dernek adı altına kanser hastaları engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanacağı bahanesiyle başta Adıyaman olmak üzere birçok ilde para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, toplanan paraların hasta ve engelli kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmadığı, derneğe aktarılmadan kişisel hesaplara gönderilerek haksız kazanç elde edildiği, banka hesapları ve MASAK verilerinde haksız kazancın 400 bin lira civarı olduğu belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, dernekte 6 milyon lira karşılığı olarak makbuz kestiği, sabit bir işleri olmadığı ve geçimlerini kısmen veya tamamen bu şekilde sürdürdükleri, derneğin başkanı olan R.Ç'nin hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi birçok suçtan kaydının bulunduğu, bazı şüphelilerin bulunduğu ortamlarda ve internet üzerinde dernek adına iş alım ilanlarında kod adı kullandıkları tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 70 şüphelinin yakalanması için Adıyaman merkezli Ankara, Antalya, Adana, Samsun, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Muğla, Samsun, İstanbul, Afyonkarahisar, Mersin, Balıkesir, Kocaeli, Aydın, Uşak, Eskişehir, Kayseri, Zonguldak ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14'ü kadın 49 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 21 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, şüpheliler sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, basın mensuplarına saldırıda bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gazetecinin 'CHP'ye komplo kurduğu' iddialarına takipsizlik
22 Şubat 2020 16:44		 3 avukat ve 2 eski devlet memuru hakkında dava açıldı
20 Şubat 2020 19:51
Leyla Aydemir cinayetinde gizli tanıktan şok iddialar!
20 Şubat 2020 19:31		 Osman Kavala yeniden tutuklandı
19 Şubat 2020 22:53
Üniversiteli Emel'in öldüğü kazada sürücüden şaşırtan sözler
19 Şubat 2020 19:58		 İnternette eskort kadın ararken dolandırıldılar
19 Şubat 2020 19:46
Suriyeliler, 'kaçak hastane'yi dikenli çitlerle çevirmiş
18 Şubat 2020 23:21		 Osman Kavala gözaltına alındı
18 Şubat 2020 22:56
Osman Kavala hakkında bu kez 15 Temmuz'dan gözaltı kararı
18 Şubat 2020 21:11		 Başsavcılıktan Gezi Parkı beraatlerine itiraz
18 Şubat 2020 19:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:51 - Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor17:47 - İBB'nin şirketi İETT'ye eski otobüs satacak17:42 - Erdoğan: Libya'da şehitlerimiz var ama 100 lejyoneri etkisiz hale getirdik17:38 - Kursa kilit vurdu, öğrenciler ve aileleri ortada kaldı17:33 - Afyonkarahisar- Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu17:28 - Drift yaparken kazayı çekti17:23 - 'AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunuyor'17:18 - Pilot Beril Gebeş'in naaşı hala bulunamadı17:14 - Isparta'da 3 lise öğrencisi, 2 gündür kayıp17:09 - Van- İran sınırında önlemler artırıldı!
17:04 - Manisa'da son 16 saatte 44 deprem meydana geldi17:00 - 600 TL'lik alış veriş yaptı, 200 bin TL'lik araba kazandı16:54 - Rejim güçlerinin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit oldu16:49 - Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor16:44 - Gazetecinin 'CHP'ye komplo kurduğu' iddialarına takipsizlik16:39 - AFAD'dan İdlib'in kuzeyine siviller için briket ev16:34 - Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı16:30 - Gaziantep'e şehit ateşi düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Profesör Koronavirüse umut oldu
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Pilotun beyninde tümör olduğu tespit edildi
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
FETÖ firarisi Hakan Şükür: Pişmanım!
Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
esnemek 1
elmalı pasta 2
mutluluk 1
sahibinden.com reklamı 1
belirsizlik 2
hans zinmer 2
Folie a deux 1
ersun yanal 1
18.02.2020 gezi davasında herkesin beraat etmesi 2
elanur akıncı 2
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam