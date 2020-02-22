FETÖ firarisi Hakan Şükür: Pişmanım!
|22 Şubat 2020 16:26
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Futbol kariyerini noktaladıktan sonra 12 Haziran 2011'deki seçimlerle siyasete giren FETÖ'cü Hakan Şükür, siyasi hayatıyla ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu. Aktif futbolu bıraktıktan sonra, antrenörlük lisansını aldığını ve kesinlikle siyaseti düşünmediğini belirten Şükür, ısrarlara dayanamayarak siyasete girdiğini belirtti.
"SİYASETİN ŞÖHRETİMİZİ KULLANDIĞINI FARK ETTİM"
Futbol projelerini ülke çapında gerçekleştirme imkanı vadedildiğini söyleyen Şükür, "Seçildikten sonra bunun mümkün olmayacağını anladım. Aslında siyasetin imajımızı, şöhretimizi kullandığını fark ettim. Çok sonradan siyasete girdiğime pişman oldum" ifadelerini kullandı.
"BİRÇOK TEKLİF ALDIM"
FETÖ'cü Şükür, "Şöhret olmak, toplumun her kesimi tarafından sevilmek siyasetçiler tarafından kullanılmak isteniyor. Birçok teklif aldım: Belediye başkanlığı, milletvekilliği, spor bakanlığı..." şeklinde konuştu.
Hakan Şükür, kazançlarını Türkiye'de değerlendirmeyi tercih ettiğini ve yurt dışına yatırım yapmadığını söyledi. ABD'de başladığı kafe işinin battığını hatırlatan milli futbolcu, "Kariyerime yine futbolda devam etmek istiyorum" dedi.
UBER ŞOFÖRLÜĞÜ YAPTIĞINI DOĞRULADI
Uber şoförü olduğuna dair haberlere de değinen Şükür, bir dönem Uber işi yapan bir arkadaşına İngilizce öğrenmek için eşlik ettiğini ancak tam olarak şoförlük yapmadığını belirtti.
Euronews.com
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