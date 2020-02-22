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Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Cemre suya düştüğünde Ankara il binamızı açacağız demiştim. Şimdi il binamızı açıyoruz. Cemre, baharın habercisidir. Gelecek partisi, bahar habercisidir." dedi.
 22 Şubat 2020 16:34
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Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Cemre suya düştüğünde Ankara il binamızı açacağız demiştim. Şimdi il binamızı açıyoruz. Cemre, baharın habercisidir. Gelecek partisi, bahar habercisidir." dedi.

Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasının açılışını düzenlenen törenle yaptı.

Meşrutiyet Caddesi'ndeki il başkanlığı açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ile başladı. Törende seğmenler de bir gösteri sundu.

Ahmet Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta pazar günü İstanbul il başkanlığını hizmete açtıklarını belirterek, "Cemre suya düştüğünde Ankara il binamızı açacağız demiştim. Şimdi il binamızı açıyoruz. Cemre, baharın habercisidir. Gelecek partisi, bahar habercisidir." diye konuştu.

Birinci Meclis gibi kapsamlı, temsil gücü en yüksek kurucular kurulunu oluşturduklarını belirten Davutoğlu, yaklaşık 2 ayda 36 il başkanını atadıklarını, diğer il başkanlarını da 1 ayda atayacaklarını ifade etti.

Davutoğlu, pazartesi günü Bolu'da partisinin Kurucular Kurulu üyeleriyle bir araya geleceklerini vurgulayarak, "Sonra da bütün siyasi partilerden randevu talebinde bulunacağız." dedi.

Hukuk ve ekonomi alanında atılan adımları eleştiren Davutoğlu, "Yeni bir siyaset anlayışını egemen kılmaya geliyoruz. Ekonomik krizin tümü çok kısa sürede çözülebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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