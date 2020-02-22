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Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.
 22 Şubat 2020 16:49
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Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Doku'nun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Uzunçayır Baraj Gölü'nde yürütülen arama çalışmalarına, AFAD ekiplerinin yanı sıra Van ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi katıldı.

Ekipler, göl suyundaki görüş mesafesinin çok düşük olması nedeniyle dalış yapamadı.

Yağışlı havaya rağmen baraj gölünde ekiplerin botlarla dönüşümlü olarak sürdürdüğü arama çalışmalarında, bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmıştı.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
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