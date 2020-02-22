600 TL'lik alış veriş yaptı, 200 bin TL'lik araba kazandı
|22 Şubat 2020 17:00
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Malatya'da otomobili bulunmayan bir şahıs, 600 TL'lik alış veriş yaptı 200 bin TL değerinde aracın sahibi oldu.
Malatya Park Alış Veriş Merkezi, kuruluşunun 10'uncu yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu yıl kutlamalar kapsamında AVM'den alışveriş yapanlar ise son model bir araç çekilişi kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi. Müzik dinletisi sonrasında yapılan çekilişte, Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek Mahallesinde yaşayan Onur Ayhan isimli vatandaş 2020 model Toyota Corolla kazandı. Ayhan, Malatya Park AVM'de, 600 TL'lik alış veriş ile 200 bin TL aracın sahibi oldu. Şanslı vatandaş Onur Ayhan, çekiliş sonunda otomobil kazanınca telefonla arandı. Kısa süre sonra Malatya Park AVM' ye gelen Ayhan, işlemlerinin ardından otomobilini teslim aldı. Ayhan, "Malatya Park AVM' de alış veriş gerçekleştirdik. 150 TL'ye çekiliş kuponu verildi. 4 kuponum vardı. Birine otomobil çıktığı için çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. Ayhan, "Cep telefonumdan aranınca önce şaka sandım. Gelince gördüm ki araba kazanmışım. Çok mutluyum. Benim daha önce bir arabam yoktu. Şimdi ilk aracım oldu. Malatya Park AVM' yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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