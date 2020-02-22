1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van- İran sınırında önlemler artırıldı!

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, Van'da alınan tedbirler de artırıldı. Kapıköy Gümrük Kapısı'nda görevli personelin maske ve eldiven kullandığı, şüpheli görünenlerin ise sınır kapısından alınmayacağı bertildi.
 22 Şubat 2020 17:09
Yazdır
Van- İran sınırında önlemler artırıldı!

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da, koronovirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van'da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında önceki gün acil toplantı yapılarak, alınacak önlemler konusunda görüşmeler yapıldı. Toplantıda, öncelikle Türkiye- İran sınırında bulunan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. Ayrıca geri gönderme merkezindeki ön kabul birimine termal kamera kurulması kararı alınan toplantıda, gümrük kapısında görevli personele koronavirüs hakkında eğitim verilmesi de kararlaştırıldı.

Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazların Ankara'dan talep edildiği belirtilirken, şüpheli kişilerin ise sınırdan içeri alınmayacağı kaydedildi.

İran'ın Van'a açılan sınır kapısı olan Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda giriş ve çıkışlar devam ediyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soyadı değişikliği başvuruları e-Devlet'te
22 Şubat 2020 13:49		 Adalet Bakanlığı: İkinci yargı paketini hazırlamak üzereyiz
22 Şubat 2020 13:48
Ankara Büyükşehir'den dar gelirli öğrencilere okul servisi desteği
22 Şubat 2020 13:16		 THY'den öğrencilere part-time çalışma imkanı
22 Şubat 2020 12:38
Milyonlarca kitapla dolu rafları zamanda yolculuğa çıkarıyor
22 Şubat 2020 12:02		 Deniz polisi, riskli kurtarma çalışmalarında robot kullanacak
22 Şubat 2020 11:26
Dışişleri, ırkçı saldırılar için tedbir aldı
22 Şubat 2020 10:26		 Arşivci ve belge yöneticilerine mesleki standart getirildi
21 Şubat 2020 19:29
Bakan Koca: İran'dan gelen tüm yolcuları taramadan geçiriyoruz
21 Şubat 2020 19:13		 Sağlık Müdürlüğü: Yayımlanan, rüşvet videosu değil
21 Şubat 2020 18:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:00 - BT rehber öğretmenlerine ek ders karşılığı DYK, belletmenlik veya nöbet görevi verilebilir mi?17:56 - MSB: 21 rejim hedefi tahrip edilmiştir17:51 - Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor17:47 - İBB'nin şirketi İETT'ye eski otobüs satacak17:42 - Erdoğan: Libya'da şehitlerimiz var ama 100 lejyoneri etkisiz hale getirdik17:38 - Kursa kilit vurdu, öğrenciler ve aileleri ortada kaldı17:33 - Afyonkarahisar- Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu17:28 - Drift yaparken kazayı çekti17:23 - 'AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunuyor'17:18 - Pilot Beril Gebeş'in naaşı hala bulunamadı
17:14 - Kayıp lise öğrencisi 3 kızdan haber alınamıyor17:09 - Van- İran sınırında önlemler artırıldı!17:04 - Manisa'da son 16 saatte 44 deprem meydana geldi17:00 - 600 TL'lik alış veriş yaptı, 200 bin TL'lik araba kazandı16:54 - Rejim güçlerinin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit oldu16:49 - Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor16:44 - Gazetecinin 'CHP'ye komplo kurduğu' iddialarına takipsizlik16:39 - AFAD'dan İdlib'in kuzeyine siviller için briket ev
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Profesör Koronavirüse umut oldu
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Pilotun beyninde tümör olduğu tespit edildi
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
FETÖ firarisi Hakan Şükür: Pişmanım!
Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suskunlar 2
5 ayda 250 kitap okuyan çocuk 9
elmalı pasta 2
şu an çalan şarkı 3
elanur akıncı 2
zaman 1
askıya almak 1
kombo 2
Yüzmek 1
mortal kombat 1
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam