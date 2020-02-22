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Kayıp lise öğrencisi 3 kızdan haber alınamıyor
Isparta'da, lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'dan 2 gündür haber alınamıyor. Ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu liseliler, her yerde aranıyor.
|22 Şubat 2020 17:14
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Isparta'da 3 gündür kendilerinden haber alınamayan 3 lise öğrencisi aranıyor.
Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gülizar Soy, Tuana Yıldız ve Buse Aydoğan'nın aileleri, 20 Şubat'ta eve dönmeyen çocuklarına ulaşamadı.
Durumu polise bildiren aileler, kızları hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
Genç kızların bulunması için çalışma başlatıldı.
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