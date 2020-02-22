1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayıp lise öğrencisi 3 kızdan haber alınamıyor

Isparta'da, lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'dan 2 gündür haber alınamıyor. Ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu liseliler, her yerde aranıyor.
 22 Şubat 2020 17:14
Yazdır
Kayıp lise öğrencisi 3 kızdan haber alınamıyor

Isparta'da 3 gündür kendilerinden haber alınamayan 3 lise öğrencisi aranıyor.

Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gülizar Soy, Tuana Yıldız ve Buse Aydoğan'nın aileleri, 20 Şubat'ta eve dönmeyen çocuklarına ulaşamadı.

Durumu polise bildiren aileler, kızları hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Genç kızların bulunması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor
22 Şubat 2020 16:49		 Aydın'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
22 Şubat 2020 15:38
Kırmızı ışıkta geçen araç, polis aracını böyle devirdi
22 Şubat 2020 14:49		 Fuhuş operasyonunda biri polis 5 kişi tutuklandı
22 Şubat 2020 14:44
İş yerinde uydu yön cihazı alev aldı, korku dolu anlar
22 Şubat 2020 14:07		 Samsun'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, torunu hastaneye kaldırıldı
22 Şubat 2020 14:03
Gelin arabasıyla gelip pompalı ile kuyumcu soydular
22 Şubat 2020 13:58		 Mersin'de PKK operasyonunda 6 HDP'li gözaltına alındı
22 Şubat 2020 13:57
Hamile kadını taksiye almayan şoför hakkında yasal işlem
22 Şubat 2020 13:56		 Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp
22 Şubat 2020 13:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:00 - BT rehber öğretmenlerine ek ders karşılığı DYK, belletmenlik veya nöbet görevi verilebilir mi?17:56 - MSB: 21 rejim hedefi tahrip edilmiştir17:51 - Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor17:47 - İBB'nin şirketi İETT'ye eski otobüs satacak17:42 - Erdoğan: Libya'da şehitlerimiz var ama 100 lejyoneri etkisiz hale getirdik17:38 - Kursa kilit vurdu, öğrenciler ve aileleri ortada kaldı17:33 - Afyonkarahisar- Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu17:28 - Drift yaparken kazayı çekti17:23 - 'AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunuyor'17:18 - Pilot Beril Gebeş'in naaşı hala bulunamadı
17:14 - Kayıp lise öğrencisi 3 kızdan haber alınamıyor17:09 - Van- İran sınırında önlemler artırıldı!17:04 - Manisa'da son 16 saatte 44 deprem meydana geldi17:00 - 600 TL'lik alış veriş yaptı, 200 bin TL'lik araba kazandı16:54 - Rejim güçlerinin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit oldu16:49 - Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor16:44 - Gazetecinin 'CHP'ye komplo kurduğu' iddialarına takipsizlik16:39 - AFAD'dan İdlib'in kuzeyine siviller için briket ev
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Profesör Koronavirüse umut oldu
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Pilotun beyninde tümör olduğu tespit edildi
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
FETÖ firarisi Hakan Şükür: Pişmanım!
Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20.02.2020 sporting lizbon vs başakşehir maçı 4
Misafirlikte uyumak 3
kombo 2
atakan kayalar 2
ersun yanal 1
askıya almak 1
çarşaf böreği 1
hara 1
fransa'nın yabancı dil ve kültür derslerini kaldırması 2
Folie a deux 1
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam