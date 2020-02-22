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Drift yaparken kazayı çekti

Pendik'te drift yaparak ilerleyen otomobildeki kameraya arkadan gelen otomobilin kaza yapması yansıdı.
 22 Şubat 2020 17:28
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Drift yaparken kazayı çekti

Pendik'te drift yaparak ilerleyen otomobildeki kameraya arkadan gelen otomobilin kaza yapması yansıdı.

Kaza Pendik Aydos Yolunda meydana geldi . Arkadaşlarıyla beraber yolculuk eden bir sürücü yolda drift yapmaya başladı.

Kamera kayıttayken arkadan gelen sürücü de drift yapmaya başladı. Aracın hızlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kaza anı sırasında konuşmalarda kayıtlara yansıdı. Drift atarak ilerleyen araçtaki kişinin "Çok hızlı, kaza yapacak" dediği duyuluyor.
DHA
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