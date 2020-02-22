Drift yaparken kazayı çekti
Pendik'te drift yaparak ilerleyen otomobildeki kameraya arkadan gelen otomobilin kaza yapması yansıdı.
|22 Şubat 2020 17:28
|Yazdır
Pendik'te drift yaparak ilerleyen otomobildeki kameraya arkadan gelen otomobilin kaza yapması yansıdı.
Kaza Pendik Aydos Yolunda meydana geldi . Arkadaşlarıyla beraber yolculuk eden bir sürücü yolda drift yapmaya başladı.
Kamera kayıttayken arkadan gelen sürücü de drift yapmaya başladı. Aracın hızlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kaza anı sırasında konuşmalarda kayıtlara yansıdı. Drift atarak ilerleyen araçtaki kişinin "Çok hızlı, kaza yapacak" dediği duyuluyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor
22 Şubat 2020 17:51
|İlkokullu Mehmet'in Türk Bayrağı hassasiyeti
08 Şubat 2020 16:18
|Çığ bölgesindeki ekiple telsiz görüşmeleri kamerada
06 Şubat 2020 23:38
|Uçağın pistten çıkış anı kamerada
05 Şubat 2020 22:08
|Depremde ağır hasar alan cami böyle çöktü
03 Şubat 2020 23:06
|Seyir halinde arkalarından gelen araca yumurta attılar
02 Şubat 2020 16:36
|Tunceli-Elazığ yoluna çığ düşme anı kamerada
02 Şubat 2020 15:27
|Spor yaparken depreme yakalananlar böyle kaçtı
30 Ocak 2020 23:33
|Ekipler zamanla yarıştı! 13 yaşındaki Emir böyle kurtarıldı
27 Ocak 2020 22:11
|Mobese kamerasında deprem anı böyle görüntülendi
26 Ocak 2020 16:38