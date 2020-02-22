1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Afyonkarahisar- Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yol çöktü. 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşan yolda önlem alındı.
 22 Şubat 2020 17:33
Yazdır
Afyonkarahisar- Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yol çöktü. 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluşan yolda önlem alındı.

Sandıklı ilçesinin, Uşak ve İzmir'e ulaşımını sağlayan Yavaşlar Köyü yakınlarındaki yolda, yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Yolda, 50 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte ve 1 metre derinlikte çukur oluştu. Ayrıca yol boyu çatlaklar meydana geldi.

Karayolları tarafından yola uyarı levhaları konularak, önlem alındı. Çöken yolun yanına tahliye yolu açılırken, Karayolları ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Minik uzaylılar müdür odasına indi
21 Şubat 2020 20:01		 Bir kentte koku paniği, okul boşaltıldı
21 Şubat 2020 18:09
Kastamonu'nun iğne oyaları Japonya'da ilgi gördü
21 Şubat 2020 16:41		 Jet Fadıl'ın, Capris Oteli mühürlendi
21 Şubat 2020 16:10
Antik Kent üzerinde inşa edilen oyun ve eğlence merkezi mühürlendi
21 Şubat 2020 15:44		 İdlib şehidi memleketi Gaziantep'te toprağa verildi
21 Şubat 2020 14:08
'Öğrenciler üşümesin' diye öğretmen ve hayırseverler kalorifer sistemi yaptırdı
21 Şubat 2020 13:37		 Meteorolojiden iki bölge için çığ uyarısı
21 Şubat 2020 13:18
Deprem korkusu evlerini unutturdu
21 Şubat 2020 13:09		 Altı tarihi hamam üstü iş merkezi
20 Şubat 2020 22:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:00 - BT rehber öğretmenlerine ek ders karşılığı DYK, belletmenlik veya nöbet görevi verilebilir mi?17:56 - MSB: 21 rejim hedefi tahrip edilmiştir17:51 - Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor17:47 - İBB'nin şirketi İETT'ye eski otobüs satacak17:42 - Erdoğan: Libya'da şehitlerimiz var ama 100 lejyoneri etkisiz hale getirdik17:38 - Kursa kilit vurdu, öğrenciler ve aileleri ortada kaldı17:33 - Afyonkarahisar- Uşak yolunda 50 metrelik çukur oluştu17:28 - Drift yaparken kazayı çekti17:23 - 'AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunuyor'17:18 - Pilot Beril Gebeş'in naaşı hala bulunamadı
17:14 - Kayıp lise öğrencisi 3 kızdan haber alınamıyor17:09 - Van- İran sınırında önlemler artırıldı!17:04 - Manisa'da son 16 saatte 44 deprem meydana geldi17:00 - 600 TL'lik alış veriş yaptı, 200 bin TL'lik araba kazandı16:54 - Rejim güçlerinin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit oldu16:49 - Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor16:44 - Gazetecinin 'CHP'ye komplo kurduğu' iddialarına takipsizlik16:39 - AFAD'dan İdlib'in kuzeyine siviller için briket ev
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
Türk Profesör Koronavirüse umut oldu
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
Pilotun beyninde tümör olduğu tespit edildi
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
FETÖ firarisi Hakan Şükür: Pişmanım!
Ozan Ceyhun'dan 'ülkücü katili' suçlamalarına cevap
Nuh Mete Yüksel'den Erdoğan'a destek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aklından geçeni söylemek 4
Yüzmek 1
Profil resmine eşli resim koymak 1
hans zinmer 2
çarşaf böreği 1
esnemek 1
20.02.2020 sporting lizbon vs başakşehir maçı 4
kombo 2
Misafirlikte uyumak 3
İnatçı Kahraman Ağa 1
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam