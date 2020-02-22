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Kursa kilit vurdu, öğrenciler ve aileleri ortada kaldı

Karabük'te, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim veren özel eğitim merkezinin kapısına kilit vurulunca, veliler isyan etti. Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim merkezinin kuruluşlarına bağlı olmadığını kaydederken, parayı peşin ödeyen veliler ise mağdur olduklarını belirtti.
 22 Şubat 2020 17:38
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Kursa kilit vurdu, öğrenciler ve aileleri ortada kaldı

Karabük'te, Tüccarlar Kooperatifi'nde bulunan Karekök Akademi Özel Eğitim Kursu, velilere ve öğrencilere açıklama yapmadan bugün kapısına kilit vurdu. Lise, üniversite ve KPSS sınavlarına hazırlanan öğrenciler ve bu akademiye binlerce lira ödeyen veliler mağdur oldu. Sabah saatlerinde derse gelen öğrencilerin durumu bildirmesinin ardından eğitim merkezine gelen veliler, tepki gösterdi.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Öğrenci velisi Mustafa Demirci mağdur olduklarını belirterek, "Biz çocuklarımızı buraya kaydettirdik. Çocuklarımız bugün derse geldiler kapı kilit. Ağustos ayında kaydettirdik biz. Paramızı peşin ödedik. Benim burada iki tane çocuğum var, birisi liseye hazırlanıyor birisi üniversiteye hazırlanıyor. Bugün okulun sahibini aradım ulaşılmıyor ve şu an nerede olduğu belli değil. Yaklaşık 80 ile 100 öğrenci mağdur. 'Ruhsat aldınız mı?' diye sormuştum. 'Ruhsat başvurusu yaptım. Şu anda Milli Eğitim'den onay bekliyorum' demişti ama daha sonradan 15 gün sonra bana belgeleri gösterdi, 'Ben ruhsatımı aldım önümde hiçbir engel kalmadı' diye, muhtemelen gösterdiği belgeler de sahte." dedi.

Çocuğunun araması üzerine olaydan haberdar olan Bilal Benzik, "Çocuğum sabah telefon etti. Öğretmenlerimiz yok, sınıflar boş dedi. Sadece sorumlu müdür var dedi. Sorumlu müdür çekip gitmiş. Benim yapacak bir şeyim yok, ben de bıktım demiş. Çekip gidiyorum demiş ve dershaneye kilit vurulmuş" diye konuştu.

Kendisine vaatler verildiğini ve kandırıldığını dile getiren İsmail Memiş, "Bize burası çok iyi bir dershane, Türkiye'nin üzerinde bir dershane, burada şöyle bir başarı var dediler. Şu an mağdur olmuş durumdayız" dedi.

SINAV DÖNEMİ ETKİLENDİLER

Sınav senesinde psikolojisinin bozulduğunu anlatan ve gözyaşları döken öğrenci Hanife Hilal Memiş ise, "8'inci sınıfa gidiyorum liseye hazırlanıyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Sonuçta burayı sevmiştik arkadaşlarımız vardı. Arkadaşlarımızla çok etkilendik" diye konuştu.

Öğretmenin son sözlerini anlatan öğrenci Uğur Ensar Özoğlu, "Sabah içeri girdik. 2-3 saat kadar bekledik. Bir hocamız ayrıldı. Ben İbrahim hocayla anlaşamıyorum bize hep kızıyordu, artık dayanamadım ayrıldım dedi. Öğretmenimizin bu konuşmasından sonra bizleri sınıftan çıkarttılar" dedi.

MİLLİ EĞİTİMDEN İZNİ YOK

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu yaptığı açıklamada, Karekök Akademi Özel Eğitim Kursunun Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir kurum olmadığını, özel eğitim kursunun başvuru yaptığını fakat evraklarını tamamlayamadığını söyleyerek kurumun kaçak olduğunu söyledi.

DHA
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