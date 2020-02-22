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İBB'nin şirketi İETT'ye eski otobüs satacak

İETT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İstanbul Otobüs İşletmeleri Tic. A.Ş.'den, eski model ve kullanılmış 130 otobüs alacak. İETT'nin açtığı ihaleyi, Otobüs A.Ş. 15 milyon 922 bin 510 TL'ye üstlendi. Otobüs A.Ş., söz konusu otobüsleri 2 ay içinde İETT'ye teslim edecek.
 22 Şubat 2020 17:47
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İBB'nin şirketi İETT'ye eski otobüs satacak

İETT'nin 15 Ocak 2020 tarihinde, "23 Adet Dizel Yakıtlı Solo Tip Ve 107 Adet Doğalgaz Yakıtlı (CNG) Solo Tep Otobüs" adı altında açtığı otobüs alım ihalesi sonuçlandı. İhaleye tek teklif veren, İBB'nin şirketlerinden İstanbul Otobüs İşletmeleri Tic. A.Ş., 15 milyon 922 bin 510 TL'ye ihaleyi aldı. İETT, Otobüs A.Ş. ile 12 Şubat 2020 tarihinde sözleşme imzaladı. İhale şartnamesine göre, Otobüs A.Ş. toplam 130 otobüsü 60 gün içinde İETT'ye teslim edecek. Sözleşme imzalandıktan sonra Otobüs A.Ş.'nin adı, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş. olarak değiştirildi. İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun yapıyor. İBB yetkilileri, Otobüs A.Ş.'de otobüslerin bulunduğunu kaydetti.

İKİNCİ EL VE ESKİ MODEL OTOBÜSLER

İETT, tanesi bir milyon liraya yaklaşan yeni otobüs almak yerine, eski model ve kullanılmış otobüs almayı tercih etti.

Alım ihalesi yaptığı ikinci el otobüslerin tanesinin fiyatı İETT'ye, yaklaşık 122 bin 480 TL'ye gelecek. İhalenin teknik şartnamesine göre alınacak otobüsler solo tip ve en az 80 yolcu taşıma kapasiteli olacak. Dizel otobüslerin üretim tarihi 2012 ve üzeri, CNG araçlar için ise 2014 ve üzeri olacak. Otobüslerin kilometresinin 450 bin kilometrenin üzerinde olmaması da aranacak özelliklerden biri.

Otobüsler ayrıca alçak tabanlı ve basamaksız olacak. Araçlar bulunduğu döneme ait motorlu taşıtlar vergisi ödenmiş ve resmi plaka işlemleri tamamlanmış halde İETT teslim edilecek. Otobüslerde ayrıca bulunması gereken standart teknik donanımlar içinde otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi de olacak. Otobüslerde hasar darbe ezik, çürük, paslanma, boyalarında dökülme ve sökülme olmayacak, araçların orijinalinde bulunan tüm donanım aktif ve orijinaline uygun çalışır olacak. Otobüsler kamera kayıt sistemiyle donatılmış olacak.

Piyasaya ikinci el aynı özelliklerdeki otobüslerin ortalama değerinin 400-500 bin lira arasında olduğu kaydediliyor.
DHA
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