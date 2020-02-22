MSB: Bir askerimiz şehit oldu, 21 rejim hedefi vuruldu
|22 Şubat 2020 17:56
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de bir askerin şehit olduğu saldırı sonrası 21 rejim hedefinin ateş altına alınarak tahrip edildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan TSK unsurlarına rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda bir askerin yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği sırada şehit olduğu belirtildi.
"Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamıştır, bundan sonra da bırakılmayacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır."Rejim güçlerinin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit oldu
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