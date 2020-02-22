Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın acı günü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
|22 Şubat 2020 18:09
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, babası Sinan Kılıç'ın vefatı nedeniyle eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile telefonda görüştü.
Kılıçdaroğlu, görüşmede Kılıç'a başsağlığı dileklerini iletti.
Sinan Kılıç'ın cenazesi, 23 Şubat Pazar günü Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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