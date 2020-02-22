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Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkili oluyor

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis ve kar hayatı olumsuz etkiliyor.
 22 Şubat 2020 18:19
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Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkili oluyor

Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis ve kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ve Ilgaz Kayak Merkezi'nde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Kayak merkezi ve tünel çevresinde de kar yağışı etkili oluyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Anadolu Ajansı
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