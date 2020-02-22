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EGM'den Twitter'da yayımlanan videoya ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü ile hiçbir ilişkisi bulunmayan "Polis Özel Harekat @polisozeltr" kullanıcı adlı Twitter hesabından 21.02.2020 tarihinde tekrar gündeme getirilerek yayınlanmış olan video paylaşımında tokat atan E.D. isimli şahıs, organize suç örgütü üyesi olmaktan cezaevinde tutuklu bulunmaktadır.
 22 Şubat 2020 18:30
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EGM'den Twitter'da yayımlanan videoya ilişkin açıklama

21.02.2020 tarihinde "Polis Özel Harekat @polisozeltr" kullanıcı adı ile Twitter hesabından yapılan paylaşıma ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

Emniyet Genel Müdürlüğü ile hiçbir ilişkisi bulunmayan "Polis Özel Harekat @polisozeltr" kullanıcı adlı Twitter hesabından 21.02.2020 tarihinde tekrar gündeme getirilerek yayınlanmış olan video paylaşımında tokat atan E.D. isimli şahıs, organize suç örgütü üyesi olmaktan cezaevinde tutuklu bulunmaktadır.

"Polis Özel Harekat @polisozeltr" kullanıcı adlı Twitter hesabının yöneticisi M.Y. isimli şahsın yapmıs oldugu paylasımlar sebebiyle de hakkında gerekli sorusturma baslatılmıstır. Ayrıca paylaşımı gerçekleştiren M.Y. ve videoda yer alan E.D. isimli şahısların Emniyet Teşkilatımız ile hiç bir ilişiği bulunmamaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü olarak vatandaşla daha etkili iletişim kurabilmek adına kullandığımız mevcut resmi sosyal medya hesaplarımız;

  • Facebook kullanıcı adımız "Emniyet Genel Müdürlüğü",
  • Twitter kullanıcı adımız "Türk Polis Teşkilatı @EmniyetGM",
  • Instagram kullanıcı adımız "emniyetgm"
  • YouTube kullanıcı adımız "Emniyet Genel Müdürlüğü"dür.

Bu hesaplar dışında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sevk ve idaresinde herhangi bir hesap bulunmamaktadır. "Polis Özel Harekat @polisozeltr" kullanıcı adlı hesabın da Emniyet Teşkilatı ile herhangi bir ilişiği bulunmamakta olup Resmi sosyal medya hesaplarımız dışındaki hesapların, vatandaşlarımız tarafından itibar edilmemesi gerekmektedir.
Memurlar.Net
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