Milli atlet Eşref Apak, 5'inci kez olimpiyat vizesi aldı

37 yaşındaki milli atlet, Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez Olimpiyat'a gitme hakkı elde eden ilk isim oldu. Sekiz ay sonra ilk yarışına Mersin'deki Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda çıkan Apak, 74.29'luk atışla başladığı yarışmada ikinci hakkında 77.27'yi, ardından da 77.46'yı buldu. Olimpiyat barajı olan 77.50'ye sadece 4 santim kala gelen bu derece stadyumdakileri heyecanlandırırken, soğukkanlığını koruyan Eşref, beşinci hakkında 77.56 yaparak Olimpiyat vizesini elde etti.

5'İNCİ KEZ OLİMPİYAT VİZESİ ALARAK TARİHE GEÇTİ

İlk kez 2004 yılında Atina'daki Olimpiyat Oyunları'nda henüz 22 yaşındayken mücadele eden ve Olimpiyat ikincisi olan (Ivan Tikhon'un doping cezası sonrası bronz madalyası henüz gümüşe terfi edilmedi) Eşref Apak, ardından 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda da boy göstermişti. Cahit Önel ile birlikte 4 Olimpiyat'a giden iki Türk atletten biri olan Eşref Apak, Ağustos ayında vize aldığı Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarışması halinde atletizmde beş olimpiyatta yarışa çıkan ilk Türk atleti olarak tarihe geçecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN EŞREF APAK'A TEBRİK

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alma hakkı elde eden Eşref Apak'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda çekiç atmada 77.56m'lik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alma hakkı elde eden Eşref Apak'ı kutluyorum. Beşinci kez olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Eşref Apak'a 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."