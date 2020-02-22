Yerli otomobil fabrikası için imar değişikliği yapılacak

Tanıtımıyla büyük ses getiren Türkiye'nin yerli otomobili büyük heyecan yaratmıştı. 2022'de ilk aracın banttan inmesi beklenirken, yerli otomobil fabrikasının da Gemlik'te inşa edileceği açıklanmıştı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yerli otomobil fabrikasıyla ilgili merak edilenleri cevapladı.

"İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK"

Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı 1 milyon metrekarelik alanla ilgili imar planı değişikliği yapılacağını belirten Sertaslan, "Yerli otomobil fabrikası bizim gündemimize Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gemlik'te üretilecek' dediği anda girdi. Gemlik'te toplam 4,5 milyon metrekarelik askeri haranın sadece 1 milyon metrekaresi üzerine kurulacak. Bizim için çok büyük prestij ve gurur kaynağıdır. O fabrikada da ilk yerli ve milli otomobilinin üretileceği umudunu taşıyorum. Cumhurbaşkanı kararı ile o alan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) devredildi. TOGG da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 100 binlik il çevre düzeni planı, 25 binlik Gemlik ilçe çevre düzeni planı, 5 binlik nazım imar ve 1/1000'lik uygulama imar planlarını değiştirmek gibi bir durumla karşı karşıya geldi. TOGG bunu bizden talep etti. Biz de Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bunu bütün partilerin ortak önergesiyle gündeme aldık. Askeri alan yerine sanayi alanı olma özelliği şeklinde bir plan değişikliği yapılacak. O hazırlandıktan sonra ilgili kuruluş inşaat için gerekli proje çalışmalarına başlayacaktır" dedi.

"FABRİKA GEMLİK BELEDİYESİ'NE DE KAZANDIRACAK"

Fabrika kurulumunun yerel yönetim üzerinden geçmesinin önemli olduğunu belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "İnşallah böyle de devam eder. İnşaatların ruhsat esnasında ortaya çıkacak kaynak önemli olacak. Belki TOGG için önemli olmaya bilir. Yatırım için konuşulacak bir anlamı olmayan rakamlar Gemlik Belediyesi için çok anlamlıdır. Çünkü oradan elde ettiğimiz gelirler Gemlikli ve fabrika kurulacak diye gelecek olan vatandaşımızın imkanlarının genişletilmesi için kullanılacak. Umarım bu şekilde de devam eder" dedi.

"CUMHURBAŞKANINA GİDECEĞİZ"

Gemlik ilçesinin 5 binlik nazım imar planını incelediklerini belirten Sertaslan, "Her planlama alanını ayrı ayrı inceledik. Mevcut 5 binlik alanlarımız içerisindeki konut alanlarında toplam 200-220 bin civarında vatandaşımızı yaşatabilir durumdayız. Ancak, bu planlama alanlarında kimi vatandaşın açtığı dava, kiminde ise hazinenin açtığı davalar, kiminde zeytin koruma kanunu ve benzeri davalarla, planları olduğu halde inşaata açamadığımız alanlar var. Biz 113 bin nüfusla, şu an inşaata açtığımız alanlarda yüzde 95 inşaata doygun bir ilçeyiz. Eğer sorunları gidermek noktasında 2 yıl içerisinde bir şey yapamazsak, çok zorlanırız. Yayınlanan torba yasanın içerisinde mahkemelerle ortaya çıkan durumları tolere edebilir duruma geldik. Olmaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gideceğiz. Bunları aşmak konusunda destek isteyeceğiz. Bizim için kıvanç madalyası olacak yerli otomobil fabrikası, bizim için kabusa dönüşen Gemlik ortaya çıkarabilir. Memleket sevdalısı insanlar bir araya gelip bu sorunları açacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"GEMLİK'TEKİ İŞSİZLERİ FABRİKADA ÇALIŞACAK ELEMANLAR OLARAK YETİŞTİRECEĞİZ"

Gemlik'te 9 bin 800 işçisiz vatandaşın bulunduğunu belirten Sertaslan, "Mümkün ise TOGG ile yaptığımız görüşmelerde, fabrikanın açılışına kadar geçecek olan 1-2 yıl içerisinde eğitimle bu vatandaşlarımızı hazırlamayı düşünüyoruz. Bir nevi mesleki eğitimlerle hazırlamak istiyoruz. Onay verecekler diye umuyorum. Yetkililerle görüştük. TOGG'a giderek bunu resmi olarak da talep edeceğiz" şeklinde konuştu.