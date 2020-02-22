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Bakan Dönmez, kaza geçiren Özhaseki'yi ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye ziyarette bulundu.
 22 Şubat 2020 19:45
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Bakan Dönmez, kaza geçiren Özhaseki'yi ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye ziyarette bulundu.

Bakan Dönmez, Antalya'nın Serik ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu burnu kırılan Özhaseki'yi, Kayseri'de Erenköy Mahallesi'ndeki kızının evinde ziyaret etti. Özhaseki'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Dönmez, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mehmet Özhaseki de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, 9 Şubat'ta Devlet Su İşleri mevkisinde, Özhaseki ve beraberindekilerin bulunduğu minibüs, aynı yönde seyreden otomobille çarpışmış, kazada Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaralanmıştı.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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