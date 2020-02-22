Gençlik Bakanlığı, GYS sınav uygulama kılavuzu yayımlandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulama sınav kılavuzu yayımlandı
|22 Şubat 2020 19:56
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Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını yapacak olan Ankara Üniversitesi Sürekli eğitim merkezi uygulama sınav kılavuzunu yayımladı. Tıklayınız.
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