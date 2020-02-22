Bakan Soylu, Elazığ'da konteyner yerleşim alanlarını inceledi
|22 Şubat 2020 20:00
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da tamamlanma aşamasında olan konteyner yerleşim alanlarında incelemelerde bulundu.
Bakan Soylu, 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki inceleme ve ziyaretlerini sürdürüyor.
Soylu, evleri depremden dolayı hasarlı olduğu için yıkılan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için Doğukent ve Kırklar mahallelerinde tamamlanma aşamasında olan konteyner alanlarında incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.
Bakan Soylu, bir araya geldiği mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.
Bakan Soylu'ya Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel eşlik etti.
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