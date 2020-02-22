1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden yağış uyarısı

İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale ve Sakarya çevrelerinde yağış bekleniyor.
 22 Şubat 2020 20:04
Yazdır
Meteorolojiden yağış uyarısı

İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale ve Sakarya çevrelerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çanakkale ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuvvetli eseceği öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kursa kilit vurdu, öğrenciler ve aileleri ortada kaldı
22 Şubat 2020 17:38		 Pilot Beril Gebeş'in naaşı hala bulunamadı
22 Şubat 2020 17:18
Manisa'da son 16 saatte 44 deprem meydana geldi
22 Şubat 2020 17:04		 600 TL'lik alış veriş yaptı, 200 bin TL'lik araba kazandı
22 Şubat 2020 17:00
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
22 Şubat 2020 16:30		 Aylar öncesinde randevu alıp sıraya giriyorlar
22 Şubat 2020 16:06
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay defnedildi
22 Şubat 2020 16:02		 Bu acının tarifi yok... 6 yıldır gözlerini kırpamıyor
22 Şubat 2020 15:58
İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları toprağa verildi
22 Şubat 2020 15:30		 Mor ekmek üretti, tanesini 10 liraya satıyor
22 Şubat 2020 15:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:04 - Meteorolojiden yağış uyarısı20:00 - Bakan Soylu, Elazığ'da konteyner yerleşim alanlarını inceledi19:56 - Gençlik Bakanlığı, GYS sınav uygulama kılavuzu yayımlandı19:49 - İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2'ye çıktı19:45 - Bakan Dönmez, kaza geçiren Özhaseki'yi ziyaret etti19:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz19:03 - Kilosu 2 milyon dolar olan 'lazer çipi' ihracat yolunda18:57 - Yerli otomobil fabrikası için imar değişikliği yapılacak18:51 - Milli atlet Eşref Apak, 5'inci kez olimpiyat vizesi aldı18:46 - Koray Aydın: Günde bin üye partimize kayıt yaptırıyor
18:41 - Bilim Heyeti Antarktika'daki Türk Üssü'ne ulaştı18:36 - ABD'den bilgi geldi, Türkiye'de yakalandı!18:30 - EGM'den Twitter'da yayımlanan videoya ilişkin açıklama18:24 - Polis, bıçaklı kavgayı havaya ateş ederek ayırdı18:19 - Ilgaz Dağı'nda sis ve kar etkili oluyor18:14 - Kılıçdaroğlu'ndan İdlib şehitlerinin ailelerine başsağlığı18:09 - Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın acı günü18:04 - Bakan Ersoy 'Doğu Ekspresi' ile yolculuk yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ÇOK OKUNANLAR
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi
Türk Profesör Koronavirüse umut oldu
Benzine Dolar zammı... Pompaya yansıyacak
Bakan Selçuk: 'Sınıf tekrarı' sistemine yeniden geçilecek
FETÖ firarisi Hakan Şükür: Pişmanım!
Bir kurum daha, atama izni sınırlamasına tabi tutulmayacak
600 TL'lik alış veriş yaptı, 200 bin TL'lik araba kazandı
Pilotun beyninde tümör olduğu tespit edildi
Youtuber Hayrettin, 3 ünlü fenomeni biraraya getirdi
Erdoğan: Libya'da şehitlerimiz var ama 100 lejyoneri etkisiz hale getirdik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Folie a deux 1
cumartesi 1
gülmek 2
20.02.2020 sporting lizbon vs başakşehir maçı 4
5 ayda 250 kitap okuyan çocuk 7
22.02.2020 Beşiktaş vs Trabzonspor maçı 1
Fatma Çetinkaya 1
belirsizlik 2
ersun yanal 1
maske 3
SON İLANLAR
Çaykur Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Çaykur 760 geçici işçi alacak
Göç İdaresi Sözleşmeli 5 Mütercim Alacak
İBB 5 unvanda personel almak için ilana çıktı
Enez Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Şırnak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Konya Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam