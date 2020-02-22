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AK Parti'li Ceylan: Başbuğ efendi bizi suçluyor ama...

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "İlker Başbuğ efendi bizi suçluyor ama 2017 yılında milletimizin verdiği desteklerle biz anayasayı değiştirdik. Askeri mahkemeleri tümden kaldırdık." dedi.
 22 Şubat 2020 20:21
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AK Parti'li Ceylan: Başbuğ efendi bizi suçluyor ama...

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "İlker Başbuğ efendi bizi suçluyor ama 2017 yılında milletimizin verdiği desteklerle biz anayasayı değiştirdik. Askeri mahkemeleri tümden kaldırdık." dedi.

Ceylan, partisinin Eskipazar ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını söyledi.

2001 yılında yola çıkarken "hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini belirten Ceylan, "Allah'tan ve sizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ceylan, son günlerde kamuoyunda ve televizyonlarda FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çeşitli suçlamaların yöneltildiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Bundan yaklaşık bir ay önce geçmişte Genelkurmay Başkanlığı da yapmış olan İlker Başbuğ, şahsımı da hedef alan 2009 yılında Meclis'te imza attığımız bir önerge nedeniyle, bizleri, o önergeye imza atanları FETÖ'nün siyasi ayağı olarak hedef göstererek bize suçlamada bulundu. Bu kabul edilebilir bir olay değildir. Onun üzerine Cumhurbaşkanımız ve partimiz gereken cevabı en sert şekilde verdiler."

25 Haziran 2009'da TBMM'de Ceza Kanunu ile ilgili bir kanun tasarısının görüşüldüğünü anlatan Ceylan, o dönemde bütün partilerin uzlaştığı 2 madde önergesini grup başkanvekilleri ile imzaya açtıklarını söyledi.

Başbuğ ve Albay Dursun Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ bundan bir ay önce yaptığı bir televizyon konuşmasında 'İşte siz FETÖ'nün siyasi ayağını arıyorsanız bu önergelere imza atanları araştırın.' şeklinde bir ithamda, bir iftirada bulundu. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu maddeler tamamen demokratikleşmeye yönelik atılan adımlardır. Hükümetimiz o dönemde Avrupa Birliği ile ilgili müzakereleri yürütüyordu."

O dönem verdikleri önergelerden birinin "barış zamanında asker olmayan kişilerin tek başına veya asker kişilerle işlemiş oldukları suçlar nedeniyle sivil şahısların sivil mahkemelerde, asker şahısların da askeri mahkemelerde yargılanması" ile ilgili olduğuna işaret eden Ceylan, "Bunda ne var? Her demokratik ülkede olması gereken bir konu. Bugün de olsa altına imza atarım." dedi.

İkinci önergede ise "Asker kişilerin barış zamanında ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir suçu işlemesi halinde bu kişiler de yine ağır ceza mahkemeleri tarafından yargılansın." ifadesinin yer aldığını aktaran Ceylan, "İlker Başbuğ efendi bizi suçluyor ama 2017 yılında milletimizin verdiği desteklerle biz anayasayı değiştirdik. Askeri mahkemeleri tümden kaldırdık." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Mustafa Esgin de bugüne kadar kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, yeni seçilen ilçe başkanına başarı diledi.

İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti teşkilatlarında kongre süreci olduğunu, temmuz ayından sonra da il kongresinin yapılacağını ifade etti.

Kongrede tek aday olan Ali Ünal, 366 delegenin oyuyla başkanlığa seçildi.

Kongreye, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ile Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter de katıldı.
Anadolu Ajansı
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