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Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakımda

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki Muhterem Nur'un Beylikdüzü'nde 3 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
 22 Şubat 2020 20:45
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Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakımda

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki Muhterem Nur'un Beylikdüzü'nde 3 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

2013 yılında hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki Muhterem Nur'un yüksek şeker hastalığına bağlı organ yetmezliğinden 3 gün önce Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakıma alınan Nur'un tedavisine devam edildiği bilgisine ulaşıldı.
İhlas Haber Ajansı
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