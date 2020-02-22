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KKTC'de koronavirüs alarmı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mağusa kentinde bir kişi Korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
 22 Şubat 2020 20:51
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KKTC'de koronavirüs alarmı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mağusa kentinde bir kişi Korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan, G.E'nin (74) Kıbrıslı Türk olduğu ve tatil için gittiği Dubai'den, İstanbul aktarması ile dönmesinin ardından, Korona virüsü belirtileri göstermeye başladığı belirtildi. Belirtiler üzerine hastaneye kaldırılan hastanın beraberinde, İstanbul'dan gelen grubun bir kısmının da karantinaya alındığı bildirildi.

Hasta ve yanındaki tüm yolcuların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde özel olarak Korona virüsü için hazırlanan yere sevk edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı
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