Yeni iş kapısı TikTok olabilir!

ABD'li teknoloji firmalarının yürütttüğü araştırmaya göre Çin merkezli TikTok sosyal medya platformunda fenomen kullanıcıların, büyük firmalarla kurdukları işbirliği sonucu oluşturdukları sponsorlu gönderilerle önümüzdeki yıl itibariyle aylık 1 milyon dolara kadar kazanç elde edebilir.. İngiliz The Guardian'da yer alan haberde, özellikle 13 ila 38 yaş arasında bulunan Z kuşağı, markaların radarı altında. Haberde, geçmiş yıllarda çocukların astronot, itfaiyeci ya da futbolcu olma hayali kurarken, günümüzde bu hayalin sosyal medya fenomenliğine evrildiğine dikkat çekiliyor. Instagram ve Youtube'un Z kuşağı arasında popülaritesini yitirdiği, zira bu platformların kendi ünlü simalarını halihazırda yarattığı belirtiliyor. Morning Consult'a göre, TikTok'un en popüler fenomenlerinden 38 milyon takipçili 17 yaşındaki ABD'li Loren Gray, sponsorlu gönderileri sayesinde şimdiden gönderi başına 197 bin dolar kazanabiliyor.

MİLYONLARCA AKTİF KULLANICI

Hazırlanılan rapor, 19 yaşındaki Hintli Aashika Bhatia'nın önümüzdeki yıl itibariyle en popüler TikTok kullanıcısı olacağını öngörüyor. Şimdiden 194 milyon takipçisi bulunan Bhatia'nın 14 milyon dolar serveti var, günlük olarak ise binlerce dolar kazanıyor. Aynı zamanda Bollywood starı olan genç kızın gönderileri daha çok popüler şarkılara 'pleybek' yapmak üzerine kurulu. Şu anda 800 milyon aktif kullanıcısı bulunan TikTok'un 2018'deki değeri 75 milyar dolardı.