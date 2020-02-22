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Çocuk istismarı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

ABD merkezli NCMEC'in ihbarı üzerine İstanbul polisi tarafından yakalanan ve medyum olduğunu söyleyerek birçok kişiyi dolandırdığı belirlenen şüphelinin telefonunda, çok sayıda çocuk istismarı görseli bulundu
 22 Şubat 2020 21:21
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Çocuk istismarı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

ABD merkezli Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezinin (NCMEC) ihbarı doğrultusunda İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, NCMEC'in İstanbul'da, internet üzerinden tanıştığı çocuklarla mesajlaşarak, cinsel içerikli görüntü çektiren bir kişinin olduğunu bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında geçen hafta Pendik'te bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.K'yi gözaltına aldı. Zanlının telefon ve bilgisayarına da el konuldu.

ABD'den bilgi geldi, Türkiye'de yakalandı!

İnternet üzerinden irtibat kurduğu kişilere kendisini medyum olarak tanıtan ve etkisi altında oldukları büyüleri bozacağını vadederek dolandırdığı öne sürülen şüphelinin telefonunda yapılan incelemelerde, çok sayıda çocuk istismarı görüntüsü ve çocuklarla yaptığı cinsel içerikli yazışmalar bulundu.

Ayrıca zanlının, internet üzerinden çok sayıda kişinin katılımıyla oynanan popüler bir strateji-savaş oyununda konuştuğu çocuklara, oyunda etkinliklerini artıracak malzemeler gönderdiği, karşılığında cinsel içerikli video ve fotoğraf talep ettiği de ortaya çıkarıldı. Söz konusu görüntüleri farklı kişilerle paylaştığı öne sürülen şüphelinin, 13 yaşından beri askerlik görevi dışında evden çıkmadığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.

- NCMEC

ABD'de 1984'te kurulan NCMEC, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp ve diğer sosyal medya ağları ile mesajlaşma programlarında paylaşılan çocuklarla ilgili cinsel içerikli verileri toplayarak suçun işlendiği ülkelerdeki güvenlik kurumlarına iletiyor.
Anadolu Ajansı
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