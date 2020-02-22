ABD meclisi, firari FETÖ'cüleri ayakta alkışladı
|22 Şubat 2020 21:38
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ABD'nin Virginia eyaleti Delegeler Meclisi'nde Çarşamba günü düzenlenen oturumda konuşan Demokrat Parti Üyesi Delege Mark D. Sickles, Fairfax kentindeki Amerikan Türk Dostluk Derneği'nden arkadaşları olarak tanıttığı Adem Yavuz Arslan ve Abdülhamit Bilici'nin "sürgün edilmiş" medya çalışanları olduğunu söyledi.
"SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ VATANSIZLAR"
Konuşmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ve bu iki FETÖ'cünün neden soruşturma geçirdiği ve firar ettiğine değinmeyen Sickles, Arslan ve Bilici'yi "soruşturma geçirmiş, vatansızlar" diye tanımladı.
SKANDAL SÖZLER
ABD'li Sickles, "Bu cesur gazetecilerin yanındayım, Türkiye'de basın özgürlüğünün olmayışının farkındalığını arttırma çabalarını alkışlıyorum. Umarım sizde onlara hoş geldiniz dersiniz" diye konuştu.
Sickles'in konuşmasından sonra Arslan ve Bilici ayağa kalktığı ve meclistekilerin ise FETÖ'cüleri alkış yağmuruna tuttuğu görüldü.
DARBE GİRİŞİMİNİ MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR
Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan Abdulhamit Bilici, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ABD'ye firar etmiş; ABD'de katıldığı etkinliklerde terör örgütü FETÖ'ye methiyelerde bulunarak darbe girişimini "masum" göstermeye çalışmıştı.
14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Dink davası sanığı ve hakkında yakalama kararı olan ve ABD'ye firar etmiş olan FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da sosyal medya hesabından örgütü savunarak ABD'de katıldığı programlarda Türkiye aleyhinde propaganda konuşmaları yapıyor; sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlıyor.
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