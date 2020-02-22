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Elazığ'da depremzedeler için 180 konut yapılıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Elazığ'daki depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek ve Petek sitesinin bulunduğu alana yapılacak 180 konut için sona gelinen temel açma çalışmalarını inceledi.
 22 Şubat 2020 21:43
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Elazığ'da depremzedeler için 180 konut yapılıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Elazığ'daki depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek ve Petek sitesinin bulunduğu alana yapılacak 180 konut için sona gelinen temel açma çalışmalarını inceledi.

TOKİ Başkanı Bulut, incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği andan itibaren gerekli tespitleri yaparak yaraların sarılması için hızla çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bulut, Sürsürü Mahallesi'nde yapılacak 180 konut için temel açma çalışmalarında sona gelindiğini ve depremin ardından toplu konutlar için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla ilk temelin yarın atılacağını ifade etti. Bulut, şunları söyledi:

"Zaten elimizde TOKİ olarak toplam 400'ye yakın konut vardı. Depremzedelerimize bu konutları tahsis ettik. Depremzedelerimiz arasında kura çekerek de onları evlerine yerleştirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bakanlığımıza bağlı genel müdürlükler ile İller Bankası ve TOKİ olarak hemen saha çalışmalarına başladık. Tespitler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz hemen yıkımlara başladı. Bakanımız zaten sahadaydı. Bakanımızın burada olması yapılacak işlere genel müdürlükler seviyesinde koordinasyonu sağlayarak süratle işlem yapmamızda kolaylık sağladı. Zaten geçen hafta itibariyle burada projelerimizi hazırlamıştık. Yine geçen hafta itibariyle burada temel kazı çalışmalarına başladık. Bugün de temel kazı çalışmalarımızda belli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz."

Bulut, temel kazı çalışmalarını yaparken zemin durumunu çok dikkatli incelediklerini, gerekli zemin etütlerini yaptıklarını anlatarak, "Burası kazı aynalarından da görüleceği üzere 4 metre boyunca tamamen killi bir zemin. Killi olan zeminler suyu gördükleri zaman özelliklerini kaybederler ve zemin emniyet gerilmeleri düşer. Dolayısıyla biz buna karşı önlem almak amacıyla zemin etütleri doğrultusunda öncelikle kazı çalışmalarını tamamlayıp temel bölümüne geçtikten sonra 'deep mixing' dediğimiz çimento su karışımı zemin iyileştirmeye yarayan işleme başladık." diye konuştu.

- "Yüksek mukavemetli beton kullanılıyor"

Teknik gerekliliği olan faaliyetleri tamamlandıktan sonra donatı çalışmalarına başlandığını aktaran Bulut, şöyle devam etti:

"Şu anda ilk bölüm olarak temel atma için belirlediğimiz bölümde sadece temelde 80 ton, o bloğun tamamında 150 tona yakın donatı var. Önceki binalarla karşılaştığınızda en az 3-3,5 katı katar donatı kullandık burada. Ayrıca temelde C 30 yüksek mukavemetli, üst tarafta da C 25 olan yüksek mukavemetli beton kullanıyoruz. İnşallah 6-7 ay içerisinde burada binalar oturulabilir hale gelecek."

- "Kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek"

Bulut, alanda 180 konut inşa edileceğini ve her binanın yer altı otoparkına da sahip olacağını, bu yapıların bitirilip depremzedelere teslim edileceğini aktardı.

Bugüne kadar birçok alana toplu konut yaptıklarını vurgulayan Bulut, "Elazığ'da bir farklılığımız var, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, ilgili genel müdürlükler de burada olunca süratle işlem yapabildik. Ayrıca burada farklı bir uygulamaya da geçtik. Sadece afetzedeler için stok konut ya da rezerv konut üreterek bir konut uygulamasına geçmedik. Burada depremle birlikte bir kentsel dönüşüm yaparak hem şehrin o dokusunu olumlu yönde etkilemek hem de şehirde şehircilik ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılanmayı bir fırsata çevirdik." diye konuştu.

Bölgede köylerle 20 bine yakın konut inşa edileceğini ancak bunun ihtiyaca göre değişebileceğini vurgulayan Bulut, "Mustafa Paşa Mahallesi'nin dönüşüm alanı biraz daha geniş. Orada 2 bina depremde yıkılmıştı ama ağır hasarlı binalar vardı. Bakanımız, alan dönüşümü yapmak daha uygun olacağından hareketle biraz daha alanı genişlettik. Aşağı yukarı bin 600'e yakın bir konut söz konusu. Orada da önümüzdeki günlerde proje netleşmiş olacak. Yarın atacağımız temel zaten burada kısmi bir temel atma olacak ama önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem Malatya'yı hem Elazığ'ı kapsayan kapsamlı bir temel atma töreni olabilir."

Bulut'a incelemeleri sırasında İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük de eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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